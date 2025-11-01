Infinitar Governance Token (IGT) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Infinitar Governance Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне IGT през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Infinitar Governance Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Infinitar Governance Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Infinitar Governance Token (IGT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Infinitar Governance Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002614. Infinitar Governance Token (IGT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Infinitar Governance Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002744. Infinitar Governance Token (IGT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на IGT е $ 0.002881 с темп на растеж 10.25%. Infinitar Governance Token (IGT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на IGT е $ 0.003026 с темп на растеж 15.76%. Infinitar Governance Token (IGT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от IGT за 2029 г. е $ 0.003177 заедно с темп на растеж 21.55%. Infinitar Governance Token (IGT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от IGT за 2030 г. е $ 0.003336 заедно с темп на растеж 27.63%. Infinitar Governance Token (IGT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Infinitar Governance Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.005434. Infinitar Governance Token (IGT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Infinitar Governance Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.008851. Година Цена Растеж 2025 $ 0.002614 0.00%

2026 $ 0.002744 5.00%

2027 $ 0.002881 10.25%

2028 $ 0.003026 15.76%

2029 $ 0.003177 21.55%

2030 $ 0.003336 27.63%

2031 $ 0.003503 34.01%

2032 $ 0.003678 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.003862 47.75%

2034 $ 0.004055 55.13%

2035 $ 0.004257 62.89%

2036 $ 0.004470 71.03%

2037 $ 0.004694 79.59%

2038 $ 0.004929 88.56%

2039 $ 0.005175 97.99%

2040 $ 0.005434 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Infinitar Governance Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.002614 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.002614 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.002616 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.002624 0.41% Прогноза за цената на Infinitar Governance Token (IGT) за деня Прогнозната цена за IGT на November 1, 2025(Днес) е $0.002614 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Infinitar Governance Token (IGT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за IGT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.002614 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Infinitar Governance Token (IGT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за IGT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.002616 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Infinitar Governance Token (IGT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за IGT е $0.002624 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Infinitar Governance Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Циркулиращо предлагане 468.53M 468.53M 468.53M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на IGT е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това IGT има предлагане в обръщение от 468.53M и обща пазарна капитализация от $ 1.22M. Преглед на цената на IGT на живо

Историческа цена на Infinitar Governance Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Infinitar Governance Token, текущата цена на Infinitar Governance Token е 0.002614USD. Циркулиращото предлагане на Infinitar Governance Token(IGT) е 468.53M IGT , което дава пазарна капитализация от $1,224,755 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -4.53% $ -0.000124 $ 0.002747 $ 0.002591

7 дни -12.78% $ -0.000334 $ 0.013069 $ 0.002246

30 дни -79.47% $ -0.002077 $ 0.013069 $ 0.002246 24-часово представяне През последните 24 часа за Infinitar Governance Token имаше движение в цената от $-0.000124 , което представлява -4.53% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Infinitar Governance Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.013069 и съответно при най-ниска стойност от $0.002246 . Имаше промяна в цената от -12.78% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на IGT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Infinitar Governance Token бе предмет на промяна от -79.47% , което отразява приблизително $-0.002077 към стойността. Това указва, че за IGT в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Infinitar Governance Token (IGT)? Модулът за прогноза за цената на Infinitar Governance Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на IGT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Infinitar Governance Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на IGT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Infinitar Governance Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на IGT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на IGT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Infinitar Governance Token.

Защо е важна прогнозата за цената на IGT?

Прогнозните цени на IGT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

