InfiniFi USD (IUSD) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на InfiniFi USD за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне IUSD през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на IUSD

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на InfiniFi USD % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза InfiniFi USD Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) InfiniFi USD (IUSD) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, InfiniFi USD може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.99983. InfiniFi USD (IUSD) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, InfiniFi USD може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.0498. InfiniFi USD (IUSD) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на IUSD е $ 1.1023 с темп на растеж 10.25%. InfiniFi USD (IUSD) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на IUSD е $ 1.1574 с темп на растеж 15.76%. InfiniFi USD (IUSD) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от IUSD за 2029 г. е $ 1.2152 заедно с темп на растеж 21.55%. InfiniFi USD (IUSD) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от IUSD за 2030 г. е $ 1.2760 заедно с темп на растеж 27.63%. InfiniFi USD (IUSD) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на InfiniFi USD може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.0785. InfiniFi USD (IUSD) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на InfiniFi USD може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.3857. Година Цена Растеж 2025 $ 0.99983 0.00%

2026 $ 1.0498 5.00%

2027 $ 1.1023 10.25%

2028 $ 1.1574 15.76%

2029 $ 1.2152 21.55%

2030 $ 1.2760 27.63%

2031 $ 1.3398 34.01%

2032 $ 1.4068 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.4772 47.75%

2034 $ 1.5510 55.13%

2035 $ 1.6286 62.89%

2036 $ 1.7100 71.03%

2037 $ 1.7955 79.59%

2038 $ 1.8853 88.56%

2039 $ 1.9795 97.99%

2040 $ 2.0785 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на InfiniFi USD за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.99983 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.999966 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 1.0007 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 1.0039 0.41% Прогноза за цената на InfiniFi USD (IUSD) за деня Прогнозната цена за IUSD на November 1, 2025(Днес) е $0.99983 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на InfiniFi USD (IUSD) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за IUSD, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.999966 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. InfiniFi USD (IUSD) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за IUSD, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $1.0007 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. InfiniFi USD (IUSD) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за IUSD е $1.0039 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на InfiniFi USD Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 171.84M$ 171.84M $ 171.84M Циркулиращо предлагане 171.88M 171.88M 171.88M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на IUSD е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това IUSD има предлагане в обръщение от 171.88M и обща пазарна капитализация от $ 171.84M. Преглед на цената на IUSD на живо

Историческа цена на InfiniFi USD Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на InfiniFi USD, текущата цена на InfiniFi USD е 0.99983USD. Циркулиращото предлагане на InfiniFi USD(IUSD) е 171.88M IUSD , което дава пазарна капитализация от $171,842,257 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.01% $ 0.000124 $ 1 $ 0.999286

7 дни -0.02% $ -0.000241 $ 1.0007 $ 0.996195

30 дни 0.00% $ 0.000017 $ 1.0007 $ 0.996195 24-часово представяне През последните 24 часа за InfiniFi USD имаше движение в цената от $0.000124 , което представлява 0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни InfiniFi USD се търгуваше при най-висока стойност от $1.0007 и съответно при най-ниска стойност от $0.996195 . Имаше промяна в цената от -0.02% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на IUSD за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец InfiniFi USD бе предмет на промяна от 0.00% , което отразява приблизително $0.000017 към стойността. Това указва, че за IUSD в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на InfiniFi USD (IUSD)? Модулът за прогноза за цената на InfiniFi USD е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на IUSD на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за InfiniFi USD през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на IUSD и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на InfiniFi USD. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на IUSD. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на IUSD, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на InfiniFi USD.

Защо е важна прогнозата за цената на IUSD?

Прогнозните цени на IUSD са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в IUSD сега? Според вашите прогнози, IUSD ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на IUSD през следващия месец? Според InfiniFi USD (IUSD) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната IUSD цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 IUSD през 2026 г.? Цената на 1 InfiniFi USD (IUSD) днес е -- . Според горния модул за прогнози IUSD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на IUSD през 2027 г.? InfiniFi USD (IUSD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 IUSD до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на IUSDпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, InfiniFi USD (IUSD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на IUSDпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, InfiniFi USD (IUSD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 IUSD през 2030 г.? Цената на 1 InfiniFi USD (IUSD) днес е -- . Според горния модул за прогнози IUSD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на IUSD през 2040 г.? InfiniFi USD (IUSD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 IUSD до 2040 г. Регистрирайте се сега