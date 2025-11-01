iLuminary Token (ILMT) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на iLuminary Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ILMT през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на iLuminary Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза iLuminary Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) iLuminary Token (ILMT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, iLuminary Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.016830. iLuminary Token (ILMT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, iLuminary Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.017672. iLuminary Token (ILMT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ILMT е $ 0.018555 с темп на растеж 10.25%. iLuminary Token (ILMT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ILMT е $ 0.019483 с темп на растеж 15.76%. iLuminary Token (ILMT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ILMT за 2029 г. е $ 0.020457 заедно с темп на растеж 21.55%. iLuminary Token (ILMT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ILMT за 2030 г. е $ 0.021480 заедно с темп на растеж 27.63%. iLuminary Token (ILMT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на iLuminary Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.034989. iLuminary Token (ILMT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на iLuminary Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.056994. Година Цена Растеж 2025 $ 0.016830 0.00%

2026 $ 0.017672 5.00%

2027 $ 0.018555 10.25%

2028 $ 0.019483 15.76%

2029 $ 0.020457 21.55%

2030 $ 0.021480 27.63%

2031 $ 0.022554 34.01%

2032 $ 0.023682 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.024866 47.75%

2034 $ 0.026110 55.13%

2035 $ 0.027415 62.89%

2036 $ 0.028786 71.03%

2037 $ 0.030225 79.59%

2038 $ 0.031736 88.56%

2039 $ 0.033323 97.99%

2040 $ 0.034989 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на iLuminary Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.016830 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.016833 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.016846 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.016899 0.41% Прогноза за цената на iLuminary Token (ILMT) за деня Прогнозната цена за ILMT на November 1, 2025(Днес) е $0.016830 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на iLuminary Token (ILMT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ILMT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.016833 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. iLuminary Token (ILMT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ILMT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.016846 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. iLuminary Token (ILMT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ILMT е $0.016899 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на iLuminary Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 268.56K$ 268.56K $ 268.56K Циркулиращо предлагане 15.96M 15.96M 15.96M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ILMT е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ILMT има предлагане в обръщение от 15.96M и обща пазарна капитализация от $ 268.56K. Преглед на цената на ILMT на живо

Историческа цена на iLuminary Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на iLuminary Token, текущата цена на iLuminary Token е 0.016830USD. Циркулиращото предлагане на iLuminary Token(ILMT) е 15.96M ILMT , което дава пазарна капитализация от $268,556 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 17.50% $ 0.002506 $ 0.016847 $ 0.014262

7 дни 27.35% $ 0.004602 $ 0.016830 $ 0.006303

30 дни 172.08% $ 0.028962 $ 0.016830 $ 0.006303 24-часово представяне През последните 24 часа за iLuminary Token имаше движение в цената от $0.002506 , което представлява 17.50% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни iLuminary Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.016830 и съответно при най-ниска стойност от $0.006303 . Имаше промяна в цената от 27.35% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ILMT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец iLuminary Token бе предмет на промяна от 172.08% , което отразява приблизително $0.028962 към стойността. Това указва, че за ILMT в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на iLuminary Token (ILMT)? Модулът за прогноза за цената на iLuminary Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ILMT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за iLuminary Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ILMT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на iLuminary Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ILMT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ILMT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на iLuminary Token.

Защо е важна прогнозата за цената на ILMT?

Прогнозните цени на ILMT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ILMT сега? Според вашите прогнози, ILMT ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ILMT през следващия месец? Според iLuminary Token (ILMT) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ILMT цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ILMT през 2026 г.? Цената на 1 iLuminary Token (ILMT) днес е -- . Според горния модул за прогнози ILMT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ILMT през 2027 г.? iLuminary Token (ILMT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ILMT до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ILMTпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, iLuminary Token (ILMT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ILMTпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, iLuminary Token (ILMT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ILMT през 2030 г.? Цената на 1 iLuminary Token (ILMT) днес е -- . Според горния модул за прогнози ILMT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ILMT през 2040 г.? iLuminary Token (ILMT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ILMT до 2040 г. Регистрирайте се сега