Получете прогнози за цената на Idle Network за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне IDLE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Idle Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Idle Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Idle Network (IDLE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Idle Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.007335. Idle Network (IDLE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Idle Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.007702. Idle Network (IDLE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на IDLE е $ 0.008087 с темп на растеж 10.25%. Idle Network (IDLE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на IDLE е $ 0.008492 с темп на растеж 15.76%. Idle Network (IDLE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от IDLE за 2029 г. е $ 0.008916 заедно с темп на растеж 21.55%. Idle Network (IDLE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от IDLE за 2030 г. е $ 0.009362 заедно с темп на растеж 27.63%. Idle Network (IDLE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Idle Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.015250. Idle Network (IDLE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Idle Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.024841. Година Цена Растеж 2025 $ 0.007335 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.007365 0.41% Прогноза за цената на Idle Network (IDLE) за деня Прогнозната цена за IDLE на November 1, 2025(Днес) е $0.007335 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Idle Network (IDLE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за IDLE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.007336 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Idle Network (IDLE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за IDLE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.007342 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Idle Network (IDLE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за IDLE е $0.007365 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Idle Network Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Циркулиращо предлагане 74.30M 74.30M 74.30M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на IDLE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това IDLE има предлагане в обръщение от 74.30M и обща пазарна капитализация от $ 545.07K. Преглед на цената на IDLE на живо

Историческа цена на Idle Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Idle Network, текущата цена на Idle Network е 0.007335USD. Циркулиращото предлагане на Idle Network(IDLE) е 74.30M IDLE , което дава пазарна капитализация от $545,070 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни -32.84% $ -0.002409 $ 0.098278 $ 0.007335

30 дни -97.24% $ -0.007133 $ 0.098278 $ 0.007335 24-часово представяне През последните 24 часа за Idle Network имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Idle Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.098278 и съответно при най-ниска стойност от $0.007335 . Имаше промяна в цената от -32.84% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на IDLE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Idle Network бе предмет на промяна от -97.24% , което отразява приблизително $-0.007133 към стойността. Това указва, че за IDLE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Idle Network (IDLE)? Модулът за прогноза за цената на Idle Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на IDLE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Idle Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на IDLE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Idle Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на IDLE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на IDLE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Idle Network.

Защо е важна прогнозата за цената на IDLE?

Прогнозните цени на IDLE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в IDLE сега? Според вашите прогнози, IDLE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на IDLE през следващия месец? Според Idle Network (IDLE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната IDLE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 IDLE през 2026 г.? Цената на 1 Idle Network (IDLE) днес е -- . Според горния модул за прогнози IDLE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на IDLE през 2027 г.? Idle Network (IDLE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 IDLE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на IDLEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Idle Network (IDLE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на IDLEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Idle Network (IDLE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 IDLE през 2030 г.? Цената на 1 Idle Network (IDLE) днес е -- . Според горния модул за прогнози IDLE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на IDLE през 2040 г.? Idle Network (IDLE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 IDLE до 2040 г.