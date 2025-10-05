Hypha Staked AVAX (STAVAX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Hypha Staked AVAX за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне STAVAX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Hypha Staked AVAX % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Hypha Staked AVAX Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Hypha Staked AVAX (STAVAX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Hypha Staked AVAX може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 34.88. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Hypha Staked AVAX може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 36.624. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на STAVAX е $ 38.4552 с темп на растеж 10.25%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на STAVAX е $ 40.3779 с темп на растеж 15.76%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от STAVAX за 2029 г. е $ 42.3968 заедно с темп на растеж 21.55%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от STAVAX за 2030 г. е $ 44.5167 заедно с темп на растеж 27.63%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Hypha Staked AVAX може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 72.5130. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Hypha Staked AVAX може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 118.1160. Година Цена Растеж 2025 $ 34.88 0.00%

2026 $ 36.624 5.00%

2027 $ 38.4552 10.25%

2028 $ 40.3779 15.76%

2029 $ 42.3968 21.55%

2030 $ 44.5167 27.63%

2031 $ 46.7425 34.01%

2032 $ 49.0796 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 51.5336 47.75%

2034 $ 54.1103 55.13%

2035 $ 56.8158 62.89%

2036 $ 59.6566 71.03%

2037 $ 62.6394 79.59%

2038 $ 65.7714 88.56%

2039 $ 69.0600 97.99%

2040 $ 72.5130 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Hypha Staked AVAX за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж October 5, 2025(Днес) $ 34.88 0.00%

October 6, 2025(Утре) $ 34.8847 0.01%

October 12, 2025(Тази седмица) $ 34.9134 0.10%

November 4, 2025(30 дни) $ 35.0233 0.41% Прогноза за цената на Hypha Staked AVAX (STAVAX) за деня Прогнозната цена за STAVAX на October 5, 2025(Днес) е $34.88 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Hypha Staked AVAX (STAVAX) за утре За October 6, 2025(Утре) прогнозата за цената за STAVAX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $34.8847 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Прогноза за цената за тази седмица Към October 12, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за STAVAX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $34.9134 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за STAVAX е $35.0233 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Hypha Staked AVAX Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 30.00M$ 30.00M $ 30.00M Циркулиращо предлагане 858.77K 858.77K 858.77K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на STAVAX е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това STAVAX има предлагане в обръщение от 858.77K и обща пазарна капитализация от $ 30.00M. Преглед на цената на STAVAX на живо

Историческа цена на Hypha Staked AVAX Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Hypha Staked AVAX, текущата цена на Hypha Staked AVAX е 34.88USD. Циркулиращото предлагане на Hypha Staked AVAX(STAVAX) е 858.77K STAVAX , което дава пазарна капитализация от $29,995,673 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.70% $ 0.242502 $ 35.29 $ 33.88

7 дни 8.32% $ 2.9011 $ 35.5928 $ 28.0025

30 дни 23.58% $ 8.2244 $ 35.5928 $ 28.0025 24-часово представяне През последните 24 часа за Hypha Staked AVAX имаше движение в цената от $0.242502 , което представлява 0.70% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Hypha Staked AVAX се търгуваше при най-висока стойност от $35.5928 и съответно при най-ниска стойност от $28.0025 . Имаше промяна в цената от 8.32% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на STAVAX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Hypha Staked AVAX бе предмет на промяна от 23.58% , което отразява приблизително $8.2244 към стойността. Това указва, че за STAVAX в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Hypha Staked AVAX (STAVAX)? Модулът за прогноза за цената на Hypha Staked AVAX е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на STAVAX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Hypha Staked AVAX през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на STAVAX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Hypha Staked AVAX. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на STAVAX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на STAVAX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Hypha Staked AVAX.

Защо е важна прогнозата за цената на STAVAX?

Прогнозните цени на STAVAX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в STAVAX сега? Според вашите прогнози, STAVAX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на STAVAX през следващия месец? Според Hypha Staked AVAX (STAVAX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната STAVAX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 STAVAX през 2026 г.? Цената на 1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) днес е -- . Според горния модул за прогнози STAVAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на STAVAX през 2027 г.? Hypha Staked AVAX (STAVAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 STAVAX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на STAVAXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Hypha Staked AVAX (STAVAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на STAVAXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Hypha Staked AVAX (STAVAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 STAVAX през 2030 г.? Цената на 1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) днес е -- . Според горния модул за прогнози STAVAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на STAVAX през 2040 г.? Hypha Staked AVAX (STAVAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 STAVAX до 2040 г. Регистрирайте се сега