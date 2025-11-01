Hyperwave HYPE (HWHYPE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Hyperwave HYPE за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне HWHYPE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на HWHYPE

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Hyperwave HYPE % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Hyperwave HYPE Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Hyperwave HYPE (HWHYPE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Hyperwave HYPE може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 44.14. Hyperwave HYPE (HWHYPE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Hyperwave HYPE може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 46.347. Hyperwave HYPE (HWHYPE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на HWHYPE е $ 48.6643 с темп на растеж 10.25%. Hyperwave HYPE (HWHYPE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на HWHYPE е $ 51.0975 с темп на растеж 15.76%. Hyperwave HYPE (HWHYPE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HWHYPE за 2029 г. е $ 53.6524 заедно с темп на растеж 21.55%. Hyperwave HYPE (HWHYPE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HWHYPE за 2030 г. е $ 56.3350 заедно с темп на растеж 27.63%. Hyperwave HYPE (HWHYPE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Hyperwave HYPE може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 91.7638. Hyperwave HYPE (HWHYPE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Hyperwave HYPE може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 149.4737. Година Цена Растеж 2025 $ 44.14 0.00%

2026 $ 46.347 5.00%

2027 $ 48.6643 10.25%

2028 $ 51.0975 15.76%

2029 $ 53.6524 21.55%

2030 $ 56.3350 27.63%

2031 $ 59.1518 34.01%

2032 $ 62.1094 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 65.2148 47.75%

2034 $ 68.4756 55.13%

2035 $ 71.8994 62.89%

2036 $ 75.4943 71.03%

2037 $ 79.2690 79.59%

2038 $ 83.2325 88.56%

2039 $ 87.3941 97.99%

2040 $ 91.7638 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Hyperwave HYPE за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 44.14 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 44.1460 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 44.1823 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 44.3213 0.41% Прогноза за цената на Hyperwave HYPE (HWHYPE) за деня Прогнозната цена за HWHYPE на November 1, 2025(Днес) е $44.14 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Hyperwave HYPE (HWHYPE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за HWHYPE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $44.1460 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Hyperwave HYPE (HWHYPE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за HWHYPE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $44.1823 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Hyperwave HYPE (HWHYPE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за HWHYPE е $44.3213 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Hyperwave HYPE Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 8.46M$ 8.46M $ 8.46M Циркулиращо предлагане 191.89K 191.89K 191.89K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на HWHYPE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това HWHYPE има предлагане в обръщение от 191.89K и обща пазарна капитализация от $ 8.46M. Преглед на цената на HWHYPE на живо

Историческа цена на Hyperwave HYPE Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Hyperwave HYPE, текущата цена на Hyperwave HYPE е 44.14USD. Циркулиращото предлагане на Hyperwave HYPE(HWHYPE) е 191.89K HWHYPE , което дава пазарна капитализация от $8,463,304 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -4.81% $ -2.2346 $ 46.51 $ 43.25

7 дни 11.19% $ 4.9404 $ 50.6091 $ 40.1818

30 дни -9.91% $ -4.3754 $ 50.6091 $ 40.1818 24-часово представяне През последните 24 часа за Hyperwave HYPE имаше движение в цената от $-2.2346 , което представлява -4.81% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Hyperwave HYPE се търгуваше при най-висока стойност от $50.6091 и съответно при най-ниска стойност от $40.1818 . Имаше промяна в цената от 11.19% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на HWHYPE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Hyperwave HYPE бе предмет на промяна от -9.91% , което отразява приблизително $-4.3754 към стойността. Това указва, че за HWHYPE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Hyperwave HYPE (HWHYPE)? Модулът за прогноза за цената на Hyperwave HYPE е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на HWHYPE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Hyperwave HYPE през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на HWHYPE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Hyperwave HYPE. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на HWHYPE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на HWHYPE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Hyperwave HYPE.

Защо е важна прогнозата за цената на HWHYPE?

Прогнозните цени на HWHYPE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в HWHYPE сега? Според вашите прогнози, HWHYPE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на HWHYPE през следващия месец? Според Hyperwave HYPE (HWHYPE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната HWHYPE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 HWHYPE през 2026 г.? Цената на 1 Hyperwave HYPE (HWHYPE) днес е -- . Според горния модул за прогнози HWHYPE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на HWHYPE през 2027 г.? Hyperwave HYPE (HWHYPE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HWHYPE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на HWHYPEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Hyperwave HYPE (HWHYPE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на HWHYPEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Hyperwave HYPE (HWHYPE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 HWHYPE през 2030 г.? Цената на 1 Hyperwave HYPE (HWHYPE) днес е -- . Според горния модул за прогнози HWHYPE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на HWHYPE през 2040 г.? Hyperwave HYPE (HWHYPE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HWHYPE до 2040 г. Регистрирайте се сега