Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Hyperion Staked Aptos % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Hyperion Staked Aptos Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Hyperion Staked Aptos (STAPT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Hyperion Staked Aptos може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 3.82. Hyperion Staked Aptos (STAPT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Hyperion Staked Aptos може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 4.011. Hyperion Staked Aptos (STAPT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на STAPT е $ 4.2115 с темп на растеж 10.25%. Hyperion Staked Aptos (STAPT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на STAPT е $ 4.4221 с темп на растеж 15.76%. Hyperion Staked Aptos (STAPT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от STAPT за 2029 г. е $ 4.6432 заедно с темп на растеж 21.55%. Hyperion Staked Aptos (STAPT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от STAPT за 2030 г. е $ 4.8753 заедно с темп на растеж 27.63%. Hyperion Staked Aptos (STAPT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Hyperion Staked Aptos може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 7.9415. Hyperion Staked Aptos (STAPT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Hyperion Staked Aptos може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 12.9358. Година Цена Растеж 2025 $ 3.82 0.00%

2026 $ 4.011 5.00%

2027 $ 4.2115 10.25%

2028 $ 4.4221 15.76%

2029 $ 4.6432 21.55%

2030 $ 4.8753 27.63%

2031 $ 5.1191 34.01%

2032 $ 5.3751 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 5.6438 47.75%

2034 $ 5.9260 55.13%

2035 $ 6.2223 62.89%

2036 $ 6.5334 71.03%

2037 $ 6.8601 79.59%

2038 $ 7.2031 88.56%

2039 $ 7.5633 97.99%

2040 $ 7.9415 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Hyperion Staked Aptos за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 3.82 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 3.8205 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 3.8236 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 3.8356 0.41% Прогноза за цената на Hyperion Staked Aptos (STAPT) за деня Прогнозната цена за STAPT на November 1, 2025(Днес) е $3.82 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Hyperion Staked Aptos (STAPT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за STAPT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $3.8205 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Hyperion Staked Aptos (STAPT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за STAPT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $3.8236 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Hyperion Staked Aptos (STAPT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за STAPT е $3.8356 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Hyperion Staked Aptos Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Циркулиращо предлагане 211.50K 211.50K 211.50K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на STAPT е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това STAPT има предлагане в обръщение от 211.50K и обща пазарна капитализация от $ 1.31M. Преглед на цената на STAPT на живо

Историческа цена на Hyperion Staked Aptos Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Hyperion Staked Aptos, текущата цена на Hyperion Staked Aptos е 3.82USD. Циркулиращото предлагане на Hyperion Staked Aptos(STAPT) е 211.50K STAPT , което дава пазарна капитализация от $1,305,220 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.41% $ 0.053166 $ 3.84 $ 3.72

7 дни -0.01% $ -0.000469 $ 5.7161 $ 3.5979

30 дни -32.93% $ -1.2581 $ 5.7161 $ 3.5979 24-часово представяне През последните 24 часа за Hyperion Staked Aptos имаше движение в цената от $0.053166 , което представлява 1.41% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Hyperion Staked Aptos се търгуваше при най-висока стойност от $5.7161 и съответно при най-ниска стойност от $3.5979 . Имаше промяна в цената от -0.01% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на STAPT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Hyperion Staked Aptos бе предмет на промяна от -32.93% , което отразява приблизително $-1.2581 към стойността. Това указва, че за STAPT в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Hyperion Staked Aptos (STAPT)? Модулът за прогноза за цената на Hyperion Staked Aptos е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на STAPT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Hyperion Staked Aptos през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на STAPT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Hyperion Staked Aptos. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на STAPT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на STAPT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Hyperion Staked Aptos.

Защо е важна прогнозата за цената на STAPT?

Прогнозните цени на STAPT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в STAPT сега? Според вашите прогнози, STAPT ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на STAPT през следващия месец? Според Hyperion Staked Aptos (STAPT) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната STAPT цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 STAPT през 2026 г.? Цената на 1 Hyperion Staked Aptos (STAPT) днес е -- . Според горния модул за прогнози STAPT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на STAPT през 2027 г.? Hyperion Staked Aptos (STAPT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 STAPT до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на STAPTпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Hyperion Staked Aptos (STAPT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на STAPTпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Hyperion Staked Aptos (STAPT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 STAPT през 2030 г.? Цената на 1 Hyperion Staked Aptos (STAPT) днес е -- . Според горния модул за прогнози STAPT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на STAPT през 2040 г.? Hyperion Staked Aptos (STAPT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 STAPT до 2040 г.