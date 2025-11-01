Hyperbeat USDT (HBUSDT) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Hyperbeat USDT за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне HBUSDT през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на HBUSDT

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Hyperbeat USDT % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Hyperbeat USDT Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Hyperbeat USDT (HBUSDT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Hyperbeat USDT може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 1.08. Hyperbeat USDT (HBUSDT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Hyperbeat USDT може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.1340. Hyperbeat USDT (HBUSDT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на HBUSDT е $ 1.1907 с темп на растеж 10.25%. Hyperbeat USDT (HBUSDT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на HBUSDT е $ 1.2502 с темп на растеж 15.76%. Hyperbeat USDT (HBUSDT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HBUSDT за 2029 г. е $ 1.3127 заедно с темп на растеж 21.55%. Hyperbeat USDT (HBUSDT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HBUSDT за 2030 г. е $ 1.3783 заедно с темп на растеж 27.63%. Hyperbeat USDT (HBUSDT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Hyperbeat USDT може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.2452. Hyperbeat USDT (HBUSDT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Hyperbeat USDT може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.6572. Година Цена Растеж 2025 $ 1.08 0.00%

2026 $ 1.1340 5.00%

2027 $ 1.1907 10.25%

2028 $ 1.2502 15.76%

2029 $ 1.3127 21.55%

2030 $ 1.3783 27.63%

2031 $ 1.4473 34.01%

2032 $ 1.5196 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.5956 47.75%

2034 $ 1.6754 55.13%

2035 $ 1.7592 62.89%

2036 $ 1.8471 71.03%

2037 $ 1.9395 79.59%

2038 $ 2.0365 88.56%

2039 $ 2.1383 97.99%

2040 $ 2.2452 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Hyperbeat USDT за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 1.08 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 1.0801 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 1.0810 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 1.0844 0.41% Прогноза за цената на Hyperbeat USDT (HBUSDT) за деня Прогнозната цена за HBUSDT на November 1, 2025(Днес) е $1.08 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Hyperbeat USDT (HBUSDT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за HBUSDT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $1.0801 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Hyperbeat USDT (HBUSDT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за HBUSDT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $1.0810 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Hyperbeat USDT (HBUSDT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за HBUSDT е $1.0844 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Hyperbeat USDT Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 123.08M$ 123.08M $ 123.08M Циркулиращо предлагане 114.00M 114.00M 114.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на HBUSDT е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това HBUSDT има предлагане в обръщение от 114.00M и обща пазарна капитализация от $ 123.08M. Преглед на цената на HBUSDT на живо

Историческа цена на Hyperbeat USDT Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Hyperbeat USDT, текущата цена на Hyperbeat USDT е 1.08USD. Циркулиращото предлагане на Hyperbeat USDT(HBUSDT) е 114.00M HBUSDT , което дава пазарна капитализация от $123,075,572 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.13% $ 0.001418 $ 1.083 $ 1.07

7 дни 0.38% $ 0.004078 $ 1.0884 $ 1.0316

30 дни 4.87% $ 0.052574 $ 1.0884 $ 1.0316 24-часово представяне През последните 24 часа за Hyperbeat USDT имаше движение в цената от $0.001418 , което представлява 0.13% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Hyperbeat USDT се търгуваше при най-висока стойност от $1.0884 и съответно при най-ниска стойност от $1.0316 . Имаше промяна в цената от 0.38% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на HBUSDT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Hyperbeat USDT бе предмет на промяна от 4.87% , което отразява приблизително $0.052574 към стойността. Това указва, че за HBUSDT в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Hyperbeat USDT (HBUSDT)? Модулът за прогноза за цената на Hyperbeat USDT е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на HBUSDT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Hyperbeat USDT през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на HBUSDT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Hyperbeat USDT. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на HBUSDT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на HBUSDT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Hyperbeat USDT.

Защо е важна прогнозата за цената на HBUSDT?

Прогнозните цени на HBUSDT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в HBUSDT сега? Според вашите прогнози, HBUSDT ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на HBUSDT през следващия месец? Според Hyperbeat USDT (HBUSDT) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната HBUSDT цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 HBUSDT през 2026 г.? Цената на 1 Hyperbeat USDT (HBUSDT) днес е -- . Според горния модул за прогнози HBUSDT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на HBUSDT през 2027 г.? Hyperbeat USDT (HBUSDT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HBUSDT до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на HBUSDTпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Hyperbeat USDT (HBUSDT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на HBUSDTпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Hyperbeat USDT (HBUSDT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 HBUSDT през 2030 г.? Цената на 1 Hyperbeat USDT (HBUSDT) днес е -- . Според горния модул за прогнози HBUSDT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на HBUSDT през 2040 г.? Hyperbeat USDT (HBUSDT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HBUSDT до 2040 г. Регистрирайте се сега