Получете прогнози за цената на Hive Dollar за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне HBD през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Hive Dollar % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Hive Dollar Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Hive Dollar (HBD) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Hive Dollar може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 1.011. Hive Dollar (HBD) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Hive Dollar може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.0615. Hive Dollar (HBD) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на HBD е $ 1.1146 с темп на растеж 10.25%. Hive Dollar (HBD) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на HBD е $ 1.1703 с темп на растеж 15.76%. Hive Dollar (HBD) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HBD за 2029 г. е $ 1.2288 заедно с темп на растеж 21.55%. Hive Dollar (HBD) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HBD за 2030 г. е $ 1.2903 заедно с темп на растеж 27.63%. Hive Dollar (HBD) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Hive Dollar може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.1017. Hive Dollar (HBD) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Hive Dollar може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.4236. Година Цена Растеж 2025 $ 1.011 0.00% 2026 $ 1.0615 5.00% 2027 $ 1.1146 10.25% 2028 $ 1.1703 15.76% 2029 $ 1.2288 21.55% 2030 $ 1.2903 27.63% 2031 $ 1.3548 34.01% 2032 $ 1.4225 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.4937 47.75% 2034 $ 1.5683 55.13% 2035 $ 1.6468 62.89% 2036 $ 1.7291 71.03% 2037 $ 1.8156 79.59% 2038 $ 1.9063 88.56% 2039 $ 2.0017 97.99% 2040 $ 2.1017 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Hive Dollar за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 1.011 0.00% November 2, 2025(Утре) $ 1.0111 0.01% November 8, 2025(Тази седмица) $ 1.0119 0.10% December 1, 2025(30 дни) $ 1.0151 0.41%

December 1, 2025(30 дни) $ 1.0151 0.41% Прогноза за цената на Hive Dollar (HBD) за деня Прогнозната цена за HBD на November 1, 2025(Днес) е $1.011 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Hive Dollar (HBD) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за HBD, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $1.0111 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Hive Dollar (HBD) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за HBD, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $1.0119 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Hive Dollar (HBD) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за HBD е $1.0151 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Hive Dollar Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 35.18M$ 35.18M $ 35.18M Циркулиращо предлагане 34.78M 34.78M 34.78M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на HBD е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това HBD има предлагане в обръщение от 34.78M и обща пазарна капитализация от $ 35.18M. Преглед на цената на HBD на живо

Историческа цена на Hive Dollar Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Hive Dollar, текущата цена на Hive Dollar е 1.011USD. Циркулиращото предлагане на Hive Dollar(HBD) е 34.78M HBD , което дава пазарна капитализация от $35,179,806 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.79% $ 0.007943 $ 1.017 $ 0.995906

7 дни 6.37% $ 0.064366 $ 1.0160 $ 0.924968

30 дни 10.06% $ 0.101703 $ 1.0160 $ 0.924968 24-часово представяне През последните 24 часа за Hive Dollar имаше движение в цената от $0.007943 , което представлява 0.79% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Hive Dollar се търгуваше при най-висока стойност от $1.0160 и съответно при най-ниска стойност от $0.924968 . Имаше промяна в цената от 6.37% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на HBD за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Hive Dollar бе предмет на промяна от 10.06% , което отразява приблизително $0.101703 към стойността. Това указва, че за HBD в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Hive Dollar (HBD)? Модулът за прогноза за цената на Hive Dollar е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на HBD на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Hive Dollar през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на HBD и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Hive Dollar. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на HBD. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на HBD, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Hive Dollar.

Защо е важна прогнозата за цената на HBD?

Прогнозните цени на HBD са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в HBD сега? Според вашите прогнози, HBD ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на HBD през следващия месец? Според Hive Dollar (HBD) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната HBD цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 HBD през 2026 г.? Цената на 1 Hive Dollar (HBD) днес е -- . Според горния модул за прогнози HBD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на HBD през 2027 г.? Hive Dollar (HBD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HBD до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на HBDпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Hive Dollar (HBD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на HBDпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Hive Dollar (HBD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 HBD през 2030 г.? Цената на 1 Hive Dollar (HBD) днес е -- . Според горния модул за прогнози HBD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на HBD през 2040 г.? Hive Dollar (HBD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HBD до 2040 г. Регистрирайте се сега