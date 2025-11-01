Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Harmonix kHYPE за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне HAKHYPE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Harmonix kHYPE % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Harmonix kHYPE Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Harmonix kHYPE може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 44.1. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Harmonix kHYPE може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 46.3050. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на HAKHYPE е $ 48.6202 с темп на растеж 10.25%. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на HAKHYPE е $ 51.0512 с темп на растеж 15.76%. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HAKHYPE за 2029 г. е $ 53.6038 заедно с темп на растеж 21.55%. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HAKHYPE за 2030 г. е $ 56.2840 заедно с темп на растеж 27.63%. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Harmonix kHYPE може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 91.6807. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Harmonix kHYPE може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 149.3382. Година Цена Растеж 2025 $ 44.1 0.00%

2040 $ 91.6807 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Harmonix kHYPE за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 44.1 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 44.1060 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 44.1422 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 44.2812 0.41% Прогноза за цената на Harmonix kHYPE (HAKHYPE) за деня Прогнозната цена за HAKHYPE на November 1, 2025(Днес) е $44.1 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Harmonix kHYPE (HAKHYPE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за HAKHYPE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $44.1060 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за HAKHYPE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $44.1422 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за HAKHYPE е $44.2812 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Harmonix kHYPE Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M Циркулиращо предлагане 148.61K 148.61K 148.61K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на HAKHYPE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това HAKHYPE има предлагане в обръщение от 148.61K и обща пазарна капитализация от $ 6.55M. Преглед на цената на HAKHYPE на живо

Историческа цена на Harmonix kHYPE Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Harmonix kHYPE, текущата цена на Harmonix kHYPE е 44.1USD. Циркулиращото предлагане на Harmonix kHYPE(HAKHYPE) е 148.61K HAKHYPE , което дава пазарна капитализация от $6,553,259 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -2.95% $ -1.3436 $ 45.85 $ 42.98

7 дни 12.22% $ 5.3878 $ 49.6226 $ 39.8041

30 дни -9.02% $ -3.9819 $ 49.6226 $ 39.8041 24-часово представяне През последните 24 часа за Harmonix kHYPE имаше движение в цената от $-1.3436 , което представлява -2.95% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Harmonix kHYPE се търгуваше при най-висока стойност от $49.6226 и съответно при най-ниска стойност от $39.8041 . Имаше промяна в цената от 12.22% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на HAKHYPE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Harmonix kHYPE бе предмет на промяна от -9.02% , което отразява приблизително $-3.9819 към стойността. Това указва, че за HAKHYPE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Harmonix kHYPE (HAKHYPE)? Модулът за прогноза за цената на Harmonix kHYPE е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на HAKHYPE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Harmonix kHYPE през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на HAKHYPE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Harmonix kHYPE. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на HAKHYPE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на HAKHYPE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Harmonix kHYPE.

Защо е важна прогнозата за цената на HAKHYPE?

Прогнозните цени на HAKHYPE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в HAKHYPE сега? Според вашите прогнози, HAKHYPE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на HAKHYPE през следващия месец? Според Harmonix kHYPE (HAKHYPE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната HAKHYPE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 HAKHYPE през 2026 г.? Цената на 1 Harmonix kHYPE (HAKHYPE) днес е -- . Според горния модул за прогнози HAKHYPE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на HAKHYPE през 2027 г.? Harmonix kHYPE (HAKHYPE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HAKHYPE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на HAKHYPEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на HAKHYPEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 HAKHYPE през 2030 г.? Цената на 1 Harmonix kHYPE (HAKHYPE) днес е -- . Според горния модул за прогнози HAKHYPE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на HAKHYPE през 2040 г.? Harmonix kHYPE (HAKHYPE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HAKHYPE до 2040 г.