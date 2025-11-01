Haedal Staked WAL (HAWAL) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Haedal Staked WAL % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Haedal Staked WAL Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Haedal Staked WAL (HAWAL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Haedal Staked WAL може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.221851. Haedal Staked WAL (HAWAL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Haedal Staked WAL може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.232943. Haedal Staked WAL (HAWAL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на HAWAL е $ 0.244590 с темп на растеж 10.25%. Haedal Staked WAL (HAWAL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на HAWAL е $ 0.256820 с темп на растеж 15.76%. Haedal Staked WAL (HAWAL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HAWAL за 2029 г. е $ 0.269661 заедно с темп на растеж 21.55%. Haedal Staked WAL (HAWAL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от HAWAL за 2030 г. е $ 0.283144 заедно с темп на растеж 27.63%. Haedal Staked WAL (HAWAL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Haedal Staked WAL може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.461212. Haedal Staked WAL (HAWAL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Haedal Staked WAL може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.751266. Година Цена Растеж 2025 $ 0.221851 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.222762 0.41% Прогноза за цената на Haedal Staked WAL (HAWAL) за деня Прогнозната цена за HAWAL на November 1, 2025(Днес) е $0.221851 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Haedal Staked WAL (HAWAL) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за HAWAL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.221881 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Haedal Staked WAL (HAWAL) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за HAWAL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.222063 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Haedal Staked WAL (HAWAL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за HAWAL е $0.222762 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Haedal Staked WAL Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 35.46K$ 35.46K $ 35.46K Циркулиращо предлагане 160.00K 160.00K 160.00K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на HAWAL е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това HAWAL има предлагане в обръщение от 160.00K и обща пазарна капитализация от $ 35.46K. Преглед на цената на HAWAL на живо

Историческа цена на Haedal Staked WAL Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Haedal Staked WAL, текущата цена на Haedal Staked WAL е 0.221851USD. Циркулиращото предлагане на Haedal Staked WAL(HAWAL) е 160.00K HAWAL , което дава пазарна капитализация от $35,461 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 2.70% $ 0.005827 $ 0.230113 $ 0.212884

7 дни -12.58% $ -0.027925 $ 0.407247 $ 0.206439

30 дни -45.66% $ -0.101313 $ 0.407247 $ 0.206439 24-часово представяне През последните 24 часа за Haedal Staked WAL имаше движение в цената от $0.005827 , което представлява 2.70% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Haedal Staked WAL се търгуваше при най-висока стойност от $0.407247 и съответно при най-ниска стойност от $0.206439 . Имаше промяна в цената от -12.58% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на HAWAL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Haedal Staked WAL бе предмет на промяна от -45.66% , което отразява приблизително $-0.101313 към стойността. Това указва, че за HAWAL в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Haedal Staked WAL (HAWAL)? Модулът за прогноза за цената на Haedal Staked WAL е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на HAWAL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Haedal Staked WAL през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на HAWAL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Haedal Staked WAL. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на HAWAL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на HAWAL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Haedal Staked WAL.

Защо е важна прогнозата за цената на HAWAL?

Прогнозните цени на HAWAL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в HAWAL сега? Според вашите прогнози, HAWAL ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на HAWAL през следващия месец? Според Haedal Staked WAL (HAWAL) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната HAWAL цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 HAWAL през 2026 г.? Цената на 1 Haedal Staked WAL (HAWAL) днес е -- . Според горния модул за прогнози HAWAL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на HAWAL през 2027 г.? Haedal Staked WAL (HAWAL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HAWAL до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на HAWALпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Haedal Staked WAL (HAWAL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на HAWALпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Haedal Staked WAL (HAWAL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 HAWAL през 2030 г.? Цената на 1 Haedal Staked WAL (HAWAL) днес е -- . Според горния модул за прогнози HAWAL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на HAWAL през 2040 г.? Haedal Staked WAL (HAWAL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 HAWAL до 2040 г. Регистрирайте се сега