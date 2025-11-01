Gorbagana Daemon (OSCAR) Прогноза за цената (USD)
Получете прогнози за цената на Gorbagana Daemon за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне OSCAR през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.
*Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите.
Gorbagana Daemon Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD)
Въз основа на вашата прогноза, Gorbagana Daemon може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.Gorbagana Daemon (OSCAR) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година)
Въз основа на вашата прогноза, Gorbagana Daemon може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.Gorbagana Daemon (OSCAR) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години)
Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на OSCAR е $ 0 с темп на растеж 10.25%.Gorbagana Daemon (OSCAR) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години)
Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на OSCAR е $ 0 с темп на растеж 15.76%.Gorbagana Daemon (OSCAR) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години)
Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OSCAR за 2029 г. е $ 0 заедно с темп на растеж 21.55%.Gorbagana Daemon (OSCAR) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години)
Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OSCAR за 2030 г. е $ 0 заедно с темп на растеж 27.63%.Gorbagana Daemon (OSCAR) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години)
През 2040 цената на Gorbagana Daemon може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.Gorbagana Daemon (OSCAR) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години)
През 2050 цената на Gorbagana Daemon може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.
- 2025$ 00.00%
- 2026$ 05.00%
- 2027$ 010.25%
- 2028$ 015.76%
- 2029$ 021.55%
- 2030$ 027.63%
- 2031$ 034.01%
- 2032$ 040.71%
- 2033$ 047.75%
- 2034$ 055.13%
- 2035$ 062.89%
- 2036$ 071.03%
- 2037$ 079.59%
- 2038$ 088.56%
- 2039$ 097.99%
- 2040$ 0107.89%
Краткосрочна прогноза за цената на Gorbagana Daemon за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни
- November 1, 2025(Днес)$ 00.00%
- November 2, 2025(Утре)$ 00.01%
- November 8, 2025(Тази седмица)$ 00.10%
- December 1, 2025(30 дни)$ 00.41%
Прогнозната цена за OSCAR на
За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за OSCAR, използвайки входящата стойност за годишен ръст от
Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за OSCAR, използвайки параметъра за годишен ръст от
В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за OSCAR е
Текуща статистика на цените на Gorbagana Daemon
--
--
Историческа цена на Gorbagana Daemon
Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Gorbagana Daemon, текущата цена на Gorbagana Daemon е 0USD. Циркулиращото предлагане на Gorbagana Daemon(OSCAR) е
- 24 часа-3.43%$ 0$ 0$ 0
- 7 дни-7.24%$ 0$ 0.000053$ 0.000036
- 30 дни-4.91%$ 0$ 0.000053$ 0.000036
През последните 24 часа за Gorbagana Daemon имаше движение в цената от
През последните 7 дни Gorbagana Daemon се търгуваше при най-висока стойност от
През последния месец Gorbagana Daemon бе предмет на промяна от
Как работи модулът за прогноза за цената на Gorbagana Daemon (OSCAR)?
Модулът за прогноза за цената на Gorbagana Daemon е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на OSCAR на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена.
Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Gorbagana Daemon през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред.
След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на OSCAR и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето.
Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Gorbagana Daemon. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения.
Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на OSCAR.
Технически индикатори за прогноза за цената
За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват:
Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията.
Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба.
Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на OSCAR, за да се определи дали е в бича или меча фаза.
Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Gorbagana Daemon.
Защо е важна прогнозата за цената на OSCAR?
Прогнозните цени на OSCAR са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:
Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.
Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.
Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.
Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.
Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.
Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.
Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.
Често задавани въпроси (ЧЗВ):
Отказ от отговорност
Съдържанието, публикувано на нашите страници с прогнози за цените на крипто, се основава на информация и обратна връзка, предоставена ни от потребители на MEXC и/или други източници на трети страни. То ви е представено във вида, в който е, само за информационни и илюстративни цели, без каквито и да било декларации или гаранции. Важно е да се отбележи, че представените прогнози за цените може да не са точни и не трябва да се разглеждат като такива. Бъдещите цени могат значително да се различават от представените прогнози и на тях не трябва да се разчита при вземането на инвестиционни решения.
Освен това това съдържание не трябва да се тълкува като финансов съвет, нито има за цел да препоръчва закупуването на конкретен продукт или услуга. MEXC не носи никаква отговорност за загуби, които може да претърпите в резултат на позоваване, използване и/или разчитане на съдържание, публикувано на нашите страници с прогнозни цени на криптовалутите. Важно е да сте наясно, че цените на цифровите активи са изложени на висок пазарен риск и волатилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може както да намалее, така и да се увеличи, и няма гаранция, че ще получите обратно първоначално инвестираната сума. В крайна сметка единствено вие носите отговорност за инвестиционните си решения и MEXC не носи отговорност за загуби, които може да претърпите. Имайте предвид, че миналите резултати не са надежден предсказател за бъдещите резултати. Трябва да инвестирате само в продукти, които познавате и разбирате свързаните с тях рискове. Внимателно обмислете инвестиционния си опит, финансовото си състояние, инвестиционните си цели и толерантността си към риск и се консултирайте с независим финансов съветник, преди да вземете каквото и да било инвестиционно решение.
Какво е мнението ви за Gorbagana Daemon?
- Много бичи
- Бичи
- Неутрален
- Мечи
- Много мечи
Топ тенденциите при токените
Намерете прогнози за цените на най-горещите токени за днес.
Токени с топ обем на търговия
Разгледайте пазарните прогнози за токените с най-големи обеми на търговия.
Новодобавени токени
Бъдете първите, които ще открият прогнози за цените на новорегистрираните токени.
Топ печеливши участници
Разгледайте ценовата прогноза на 24-часовите топ печеливши.