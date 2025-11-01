Gold xStock (GLDX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Gold xStock за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне GLDX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Gold xStock % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Gold xStock Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Gold xStock (GLDX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Gold xStock може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 369.43. Gold xStock (GLDX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Gold xStock може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 387.9015. Gold xStock (GLDX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на GLDX е $ 407.2965 с темп на растеж 10.25%. Gold xStock (GLDX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на GLDX е $ 427.6614 с темп на растеж 15.76%. Gold xStock (GLDX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GLDX за 2029 г. е $ 449.0444 заедно с темп на растеж 21.55%. Gold xStock (GLDX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GLDX за 2030 г. е $ 471.4966 заедно с темп на растеж 27.63%. Gold xStock (GLDX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Gold xStock може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 768.0184. Gold xStock (GLDX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Gold xStock може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 1,251.0211. Година Цена Растеж 2025 $ 369.43 0.00%

2026 $ 387.9015 5.00%

2027 $ 407.2965 10.25%

2028 $ 427.6614 15.76%

2029 $ 449.0444 21.55%

2030 $ 471.4966 27.63%

2031 $ 495.0715 34.01%

2032 $ 519.8251 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 545.8163 47.75%

2034 $ 573.1071 55.13%

2035 $ 601.7625 62.89%

2036 $ 631.8506 71.03%

2037 $ 663.4432 79.59%

2038 $ 696.6153 88.56%

2039 $ 731.4461 97.99%

2040 $ 768.0184 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Gold xStock за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 369.43 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 369.4806 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 369.7842 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 370.9482 0.41% Прогноза за цената на Gold xStock (GLDX) за деня Прогнозната цена за GLDX на November 1, 2025(Днес) е $369.43 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Gold xStock (GLDX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за GLDX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $369.4806 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Gold xStock (GLDX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за GLDX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $369.7842 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Gold xStock (GLDX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за GLDX е $370.9482 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Gold xStock Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Циркулиращо предлагане 5.11K 5.11K 5.11K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на GLDX е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това GLDX има предлагане в обръщение от 5.11K и обща пазарна капитализация от $ 1.89M. Преглед на цената на GLDX на живо

Историческа цена на Gold xStock Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Gold xStock, текущата цена на Gold xStock е 369.43USD. Циркулиращото предлагане на Gold xStock(GLDX) е 5.11K GLDX , което дава пазарна капитализация от $1,889,272 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.95% $ 3.49 $ 375.55 $ 365.79

7 дни -2.60% $ -9.6304 $ 381.9955 $ 358.1829

30 дни 2.86% $ 10.5635 $ 381.9955 $ 358.1829 24-часово представяне През последните 24 часа за Gold xStock имаше движение в цената от $3.49 , което представлява 0.95% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Gold xStock се търгуваше при най-висока стойност от $381.9955 и съответно при най-ниска стойност от $358.1829 . Имаше промяна в цената от -2.60% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на GLDX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Gold xStock бе предмет на промяна от 2.86% , което отразява приблизително $10.5635 към стойността. Това указва, че за GLDX в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Gold xStock (GLDX)? Модулът за прогноза за цената на Gold xStock е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на GLDX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Gold xStock през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на GLDX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Gold xStock. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на GLDX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на GLDX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Gold xStock.

Защо е важна прогнозата за цената на GLDX?

Прогнозните цени на GLDX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в GLDX сега? Според вашите прогнози, GLDX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на GLDX през следващия месец? Според Gold xStock (GLDX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната GLDX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 GLDX през 2026 г.? Цената на 1 Gold xStock (GLDX) днес е -- . Според горния модул за прогнози GLDX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на GLDX през 2027 г.? Gold xStock (GLDX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GLDX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на GLDXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Gold xStock (GLDX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на GLDXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Gold xStock (GLDX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 GLDX през 2030 г.? Цената на 1 Gold xStock (GLDX) днес е -- . Според горния модул за прогнози GLDX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на GLDX през 2040 г.? Gold xStock (GLDX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GLDX до 2040 г.