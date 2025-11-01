God The Dog (GOD) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на God The Dog за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне GOD през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на God The Dog % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза God The Dog Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) God The Dog (GOD) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, God The Dog може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000701. God The Dog (GOD) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, God The Dog може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000737. God The Dog (GOD) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на GOD е $ 0.000773 с темп на растеж 10.25%. God The Dog (GOD) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на GOD е $ 0.000812 с темп на растеж 15.76%. God The Dog (GOD) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GOD за 2029 г. е $ 0.000853 заедно с темп на растеж 21.55%. God The Dog (GOD) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GOD за 2030 г. е $ 0.000895 заедно с темп на растеж 27.63%. God The Dog (GOD) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на God The Dog може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001459. God The Dog (GOD) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на God The Dog може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002377. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000701 0.00%

2026 $ 0.000737 5.00%

2027 $ 0.000773 10.25%

2028 $ 0.000812 15.76%

2029 $ 0.000853 21.55%

2030 $ 0.000895 27.63%

2031 $ 0.000940 34.01%

2032 $ 0.000987 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.001037 47.75%

2034 $ 0.001088 55.13%

2035 $ 0.001143 62.89%

2036 $ 0.001200 71.03%

2037 $ 0.001260 79.59%

2038 $ 0.001323 88.56%

2039 $ 0.001389 97.99%

2040 $ 0.001459 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на God The Dog за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000701 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000702 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000702 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000704 0.41% Прогноза за цената на God The Dog (GOD) за деня Прогнозната цена за GOD на November 1, 2025(Днес) е $0.000701 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на God The Dog (GOD) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за GOD, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000702 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. God The Dog (GOD) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за GOD, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000702 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. God The Dog (GOD) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за GOD е $0.000704 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на God The Dog Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 695.85K$ 695.85K $ 695.85K Циркулиращо предлагане 991.33M 991.33M 991.33M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на GOD е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това GOD има предлагане в обръщение от 991.33M и обща пазарна капитализация от $ 695.85K. Преглед на цената на GOD на живо

Историческа цена на God The Dog Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на God The Dog, текущата цена на God The Dog е 0.000701USD. Циркулиращото предлагане на God The Dog(GOD) е 991.33M GOD , което дава пазарна капитализация от $695,849 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 2.98% $ 0 $ 0.000703 $ 0.000676

7 дни -22.67% $ -0.000159 $ 0.003675 $ 0.000645

30 дни -79.92% $ -0.000561 $ 0.003675 $ 0.000645 24-часово представяне През последните 24 часа за God The Dog имаше движение в цената от $0 , което представлява 2.98% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни God The Dog се търгуваше при най-висока стойност от $0.003675 и съответно при най-ниска стойност от $0.000645 . Имаше промяна в цената от -22.67% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на GOD за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец God The Dog бе предмет на промяна от -79.92% , което отразява приблизително $-0.000561 към стойността. Това указва, че за GOD в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на God The Dog (GOD)? Модулът за прогноза за цената на God The Dog е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на GOD на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за God The Dog през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на GOD и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на God The Dog. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на GOD. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на GOD, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на God The Dog.

Защо е важна прогнозата за цената на GOD?

Прогнозните цени на GOD са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в GOD сега? Според вашите прогнози, GOD ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на GOD през следващия месец? Според God The Dog (GOD) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната GOD цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 GOD през 2026 г.? Цената на 1 God The Dog (GOD) днес е -- . Според горния модул за прогнози GOD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на GOD през 2027 г.? God The Dog (GOD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GOD до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на GODпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, God The Dog (GOD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на GODпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, God The Dog (GOD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 GOD през 2030 г.? Цената на 1 God The Dog (GOD) днес е -- . Според горния модул за прогнози GOD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на GOD през 2040 г.? God The Dog (GOD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GOD до 2040 г.