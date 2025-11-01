Geez PNutz (PNUTZ) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Geez PNutz % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Geez PNutz Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Geez PNutz (PNUTZ) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Geez PNutz може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.246671. Geez PNutz (PNUTZ) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Geez PNutz може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.259004. Geez PNutz (PNUTZ) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на PNUTZ е $ 0.271954 с темп на растеж 10.25%. Geez PNutz (PNUTZ) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на PNUTZ е $ 0.285552 с темп на растеж 15.76%. Geez PNutz (PNUTZ) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PNUTZ за 2029 г. е $ 0.299830 заедно с темп на растеж 21.55%. Geez PNutz (PNUTZ) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PNUTZ за 2030 г. е $ 0.314821 заедно с темп на растеж 27.63%. Geez PNutz (PNUTZ) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Geez PNutz може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.512811. Geez PNutz (PNUTZ) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Geez PNutz може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.835315. Година Цена Растеж 2025 $ 0.246671 0.00%

2026 $ 0.259004 5.00%

2027 $ 0.271954 10.25%

2028 $ 0.285552 15.76%

2029 $ 0.299830 21.55%

2030 $ 0.314821 27.63%

2031 $ 0.330562 34.01%

2032 $ 0.347090 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.364445 47.75%

2034 $ 0.382667 55.13%

2035 $ 0.401801 62.89%

2036 $ 0.421891 71.03%

2037 $ 0.442985 79.59%

2038 $ 0.465134 88.56%

2039 $ 0.488391 97.99%

2040 $ 0.512811 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Geez PNutz за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.246671 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.246704 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.246907 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.247684 0.41% Прогноза за цената на Geez PNutz (PNUTZ) за деня Прогнозната цена за PNUTZ на November 1, 2025(Днес) е $0.246671 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Geez PNutz (PNUTZ) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за PNUTZ, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.246704 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Geez PNutz (PNUTZ) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за PNUTZ, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.246907 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Geez PNutz (PNUTZ) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за PNUTZ е $0.247684 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Geez PNutz Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 103.01K$ 103.01K $ 103.01K Циркулиращо предлагане 417.00K 417.00K 417.00K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на PNUTZ е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това PNUTZ има предлагане в обръщение от 417.00K и обща пазарна капитализация от $ 103.01K. Преглед на цената на PNUTZ на живо

Историческа цена на Geez PNutz Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Geez PNutz, текущата цена на Geez PNutz е 0.246671USD. Циркулиращото предлагане на Geez PNutz(PNUTZ) е 417.00K PNUTZ , което дава пазарна капитализация от $103,009 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -1.48% $ -0.003729 $ 0.259011 $ 0.245286

7 дни -23.97% $ -0.059138 $ 0.436685 $ 0.230634

30 дни -43.77% $ -0.107977 $ 0.436685 $ 0.230634 24-часово представяне През последните 24 часа за Geez PNutz имаше движение в цената от $-0.003729 , което представлява -1.48% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Geez PNutz се търгуваше при най-висока стойност от $0.436685 и съответно при най-ниска стойност от $0.230634 . Имаше промяна в цената от -23.97% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на PNUTZ за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Geez PNutz бе предмет на промяна от -43.77% , което отразява приблизително $-0.107977 към стойността. Това указва, че за PNUTZ в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Geez PNutz (PNUTZ)? Модулът за прогноза за цената на Geez PNutz е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на PNUTZ на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Geez PNutz през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на PNUTZ и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Geez PNutz. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на PNUTZ. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на PNUTZ, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Geez PNutz.

Защо е важна прогнозата за цената на PNUTZ?

Прогнозните цени на PNUTZ са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в PNUTZ сега? Според вашите прогнози, PNUTZ ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на PNUTZ през следващия месец? Според Geez PNutz (PNUTZ) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната PNUTZ цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 PNUTZ през 2026 г.? Цената на 1 Geez PNutz (PNUTZ) днес е -- . Според горния модул за прогнози PNUTZ ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на PNUTZ през 2027 г.? Geez PNutz (PNUTZ) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PNUTZ до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на PNUTZпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Geez PNutz (PNUTZ) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на PNUTZпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Geez PNutz (PNUTZ) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 PNUTZ през 2030 г.? Цената на 1 Geez PNutz (PNUTZ) днес е -- . Според горния модул за прогнози PNUTZ ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на PNUTZ през 2040 г.? Geez PNutz (PNUTZ) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PNUTZ до 2040 г.