Получете прогнози за цената на Gamestop xStock за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне GMEX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Gamestop xStock % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Gamestop xStock Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Gamestop xStock (GMEX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Gamestop xStock може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 27.48. Gamestop xStock (GMEX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Gamestop xStock може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 28.8540. Gamestop xStock (GMEX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на GMEX е $ 30.2967 с темп на растеж 10.25%. Gamestop xStock (GMEX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на GMEX е $ 31.8115 с темп на растеж 15.76%. Gamestop xStock (GMEX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GMEX за 2029 г. е $ 33.4021 заедно с темп на растеж 21.55%. Gamestop xStock (GMEX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GMEX за 2030 г. е $ 35.0722 заедно с темп на растеж 27.63%. Gamestop xStock (GMEX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Gamestop xStock може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 57.1289. Gamestop xStock (GMEX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Gamestop xStock може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 93.0570. Година Цена Растеж 2025 $ 27.48 0.00%

2026 $ 28.8540 5.00%

2027 $ 30.2967 10.25%

2028 $ 31.8115 15.76%

2029 $ 33.4021 21.55%

2030 $ 35.0722 27.63%

2031 $ 36.8258 34.01%

2032 $ 38.6671 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 40.6004 47.75%

2034 $ 42.6304 55.13%

2035 $ 44.7620 62.89%

2036 $ 47.0001 71.03%

2037 $ 49.3501 79.59%

2038 $ 51.8176 88.56%

2039 $ 54.4085 97.99%

2040 $ 57.1289 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Gamestop xStock за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 27.48 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 27.4837 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 27.5063 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 27.5929 0.41% Прогноза за цената на Gamestop xStock (GMEX) за деня Прогнозната цена за GMEX на November 1, 2025(Днес) е $27.48 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Gamestop xStock (GMEX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за GMEX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $27.4837 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Gamestop xStock (GMEX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за GMEX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $27.5063 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Gamestop xStock (GMEX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за GMEX е $27.5929 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Gamestop xStock Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 534.84K$ 534.84K $ 534.84K Циркулиращо предлагане 19.46K 19.46K 19.46K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на GMEX е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това GMEX има предлагане в обръщение от 19.46K и обща пазарна капитализация от $ 534.84K. Преглед на цената на GMEX на живо

Историческа цена на Gamestop xStock Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Gamestop xStock, текущата цена на Gamestop xStock е 27.48USD. Циркулиращото предлагане на Gamestop xStock(GMEX) е 19.46K GMEX , което дава пазарна капитализация от $534,836 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 27.48 $ 27.48

7 дни 0.00% $ 0 $ 27.4823 $ 27.4823

30 дни 0.00% $ 0 $ 27.4823 $ 27.4823 24-часово представяне През последните 24 часа за Gamestop xStock имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Gamestop xStock се търгуваше при най-висока стойност от $27.4823 и съответно при най-ниска стойност от $27.4823 . Имаше промяна в цената от 0.00% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на GMEX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Gamestop xStock бе предмет на промяна от 0.00% , което отразява приблизително $0 към стойността. Това указва, че за GMEX в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Gamestop xStock (GMEX)? Модулът за прогноза за цената на Gamestop xStock е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на GMEX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Gamestop xStock през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на GMEX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Gamestop xStock. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на GMEX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на GMEX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Gamestop xStock.

Защо е важна прогнозата за цената на GMEX?

Прогнозните цени на GMEX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в GMEX сега? Според вашите прогнози, GMEX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на GMEX през следващия месец? Според Gamestop xStock (GMEX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната GMEX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 GMEX през 2026 г.? Цената на 1 Gamestop xStock (GMEX) днес е -- . Според горния модул за прогнози GMEX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на GMEX през 2027 г.? Gamestop xStock (GMEX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GMEX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на GMEXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Gamestop xStock (GMEX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на GMEXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Gamestop xStock (GMEX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 GMEX през 2030 г.? Цената на 1 Gamestop xStock (GMEX) днес е -- . Според горния модул за прогнози GMEX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на GMEX през 2040 г.? Gamestop xStock (GMEX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GMEX до 2040 г.