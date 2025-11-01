Gama Token (GAMA) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Gama Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне GAMA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Gama Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Gama Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Gama Token (GAMA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Gama Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.764393. Gama Token (GAMA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Gama Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.802612. Gama Token (GAMA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на GAMA е $ 0.842743 с темп на растеж 10.25%. Gama Token (GAMA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на GAMA е $ 0.884880 с темп на растеж 15.76%. Gama Token (GAMA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GAMA за 2029 г. е $ 0.929124 заедно с темп на растеж 21.55%. Gama Token (GAMA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от GAMA за 2030 г. е $ 0.975580 заедно с темп на растеж 27.63%. Gama Token (GAMA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Gama Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 1.5891. Gama Token (GAMA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Gama Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 2.5885. Година Цена Растеж 2025 $ 0.764393 0.00%

2026 $ 0.802612 5.00%

2027 $ 0.842743 10.25%

2028 $ 0.884880 15.76%

2029 $ 0.929124 21.55%

2030 $ 0.975580 27.63%

2031 $ 1.0243 34.01%

2032 $ 1.0755 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.1293 47.75%

2034 $ 1.1858 55.13%

2035 $ 1.2451 62.89%

2036 $ 1.3073 71.03%

2037 $ 1.3727 79.59%

2038 $ 1.4413 88.56%

2039 $ 1.5134 97.99%

2040 $ 1.5891 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Gama Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.764393 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.764497 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.765125 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.767534 0.41% Прогноза за цената на Gama Token (GAMA) за деня Прогнозната цена за GAMA на November 1, 2025(Днес) е $0.764393 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Gama Token (GAMA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за GAMA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.764497 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Gama Token (GAMA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за GAMA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.765125 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Gama Token (GAMA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за GAMA е $0.767534 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Gama Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Циркулиращо предлагане 100.03M 100.03M 100.03M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на GAMA е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това GAMA има предлагане в обръщение от 100.03M и обща пазарна капитализация от $ 76.46M. Преглед на цената на GAMA на живо

Историческа цена на Gama Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Gama Token, текущата цена на Gama Token е 0.764393USD. Циркулиращото предлагане на Gama Token(GAMA) е 100.03M GAMA , което дава пазарна капитализация от $76,460,695 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0.764393 $ 0.764393

7 дни 0.00% $ 0 $ 0.764393 $ 0.764393

30 дни 0.00% $ 0 $ 0.764393 $ 0.764393 24-часово представяне През последните 24 часа за Gama Token имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Gama Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.764393 и съответно при най-ниска стойност от $0.764393 . Имаше промяна в цената от 0.00% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на GAMA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Gama Token бе предмет на промяна от 0.00% , което отразява приблизително $0 към стойността. Това указва, че за GAMA в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Gama Token (GAMA)? Модулът за прогноза за цената на Gama Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на GAMA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Gama Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на GAMA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Gama Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на GAMA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на GAMA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Gama Token.

Защо е важна прогнозата за цената на GAMA?

Прогнозните цени на GAMA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в GAMA сега? Според вашите прогнози, GAMA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на GAMA през следващия месец? Според Gama Token (GAMA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната GAMA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 GAMA през 2026 г.? Цената на 1 Gama Token (GAMA) днес е -- . Според горния модул за прогнози GAMA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на GAMA през 2027 г.? Gama Token (GAMA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GAMA до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на GAMAпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Gama Token (GAMA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на GAMAпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Gama Token (GAMA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 GAMA през 2030 г.? Цената на 1 Gama Token (GAMA) днес е -- . Според горния модул за прогнози GAMA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на GAMA през 2040 г.? Gama Token (GAMA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 GAMA до 2040 г.