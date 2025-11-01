Free Republic of Verdis (VERDIS) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Free Republic of Verdis за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне VERDIS през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Free Republic of Verdis % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Free Republic of Verdis Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Free Republic of Verdis (VERDIS) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Free Republic of Verdis може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0. Free Republic of Verdis (VERDIS) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Free Republic of Verdis може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0. Free Republic of Verdis (VERDIS) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на VERDIS е $ 0 с темп на растеж 10.25%. Free Republic of Verdis (VERDIS) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на VERDIS е $ 0 с темп на растеж 15.76%. Free Republic of Verdis (VERDIS) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VERDIS за 2029 г. е $ 0 заедно с темп на растеж 21.55%. Free Republic of Verdis (VERDIS) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VERDIS за 2030 г. е $ 0 заедно с темп на растеж 27.63%. Free Republic of Verdis (VERDIS) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Free Republic of Verdis може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0. Free Republic of Verdis (VERDIS) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Free Republic of Verdis може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0. Година Цена Растеж 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Free Republic of Verdis за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0 0.41% Прогноза за цената на Free Republic of Verdis (VERDIS) за деня Прогнозната цена за VERDIS на November 1, 2025(Днес) е $0 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Free Republic of Verdis (VERDIS) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за VERDIS, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Free Republic of Verdis (VERDIS) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за VERDIS, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Free Republic of Verdis (VERDIS) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за VERDIS е $0 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Free Republic of Verdis Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 9.01K$ 9.01K $ 9.01K Циркулиращо предлагане 998.55M 998.55M 998.55M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на VERDIS е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това VERDIS има предлагане в обръщение от 998.55M и обща пазарна капитализация от $ 9.01K. Преглед на цената на VERDIS на живо

Историческа цена на Free Republic of Verdis Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Free Republic of Verdis, текущата цена на Free Republic of Verdis е 0USD. Циркулиращото предлагане на Free Republic of Verdis(VERDIS) е 998.55M VERDIS , което дава пазарна капитализация от $9,012.87 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.57% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни 5.98% $ 0 $ 0.000009 $ 0.000008

30 дни -7.80% $ 0 $ 0.000009 $ 0.000008 24-часово представяне През последните 24 часа за Free Republic of Verdis имаше движение в цената от $0 , което представлява 1.57% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Free Republic of Verdis се търгуваше при най-висока стойност от $0.000009 и съответно при най-ниска стойност от $0.000008 . Имаше промяна в цената от 5.98% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на VERDIS за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Free Republic of Verdis бе предмет на промяна от -7.80% , което отразява приблизително $0 към стойността. Това указва, че за VERDIS в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Free Republic of Verdis (VERDIS)? Модулът за прогноза за цената на Free Republic of Verdis е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на VERDIS на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Free Republic of Verdis през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на VERDIS и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Free Republic of Verdis. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на VERDIS. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на VERDIS, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Free Republic of Verdis.

Защо е важна прогнозата за цената на VERDIS?

Прогнозните цени на VERDIS са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в VERDIS сега? Според вашите прогнози, VERDIS ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на VERDIS през следващия месец? Според Free Republic of Verdis (VERDIS) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната VERDIS цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 VERDIS през 2026 г.? Цената на 1 Free Republic of Verdis (VERDIS) днес е -- . Според горния модул за прогнози VERDIS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на VERDIS през 2027 г.? Free Republic of Verdis (VERDIS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VERDIS до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на VERDISпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Free Republic of Verdis (VERDIS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на VERDISпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Free Republic of Verdis (VERDIS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 VERDIS през 2030 г.? Цената на 1 Free Republic of Verdis (VERDIS) днес е -- . Според горния модул за прогнози VERDIS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на VERDIS през 2040 г.? Free Republic of Verdis (VERDIS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VERDIS до 2040 г.