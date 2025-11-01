Fox inu (FINU) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Fox inu % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Fox inu Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Fox inu (FINU) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Fox inu може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002086. Fox inu (FINU) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Fox inu може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002190. Fox inu (FINU) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на FINU е $ 0.002299 с темп на растеж 10.25%. Fox inu (FINU) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на FINU е $ 0.002414 с темп на растеж 15.76%. Fox inu (FINU) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от FINU за 2029 г. е $ 0.002535 заедно с темп на растеж 21.55%. Fox inu (FINU) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от FINU за 2030 г. е $ 0.002662 заедно с темп на растеж 27.63%. Fox inu (FINU) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Fox inu може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.004336. Fox inu (FINU) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Fox inu може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.007064. Година Цена Растеж 2025 $ 0.002086 0.00%

2026 $ 0.002190 5.00%

2027 $ 0.002299 10.25%

2028 $ 0.002414 15.76%

2029 $ 0.002535 21.55%

2030 $ 0.002662 27.63%

2031 $ 0.002795 34.01%

2032 $ 0.002935 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.003082 47.75%

2034 $ 0.003236 55.13%

2035 $ 0.003398 62.89%

2036 $ 0.003567 71.03%

2037 $ 0.003746 79.59%

2038 $ 0.003933 88.56%

2039 $ 0.004130 97.99%

2040 $ 0.004336 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Fox inu за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.002086 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.002086 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.002088 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.002094 0.41% Прогноза за цената на Fox inu (FINU) за деня Прогнозната цена за FINU на November 1, 2025(Днес) е $0.002086 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Fox inu (FINU) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за FINU, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.002086 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Fox inu (FINU) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за FINU, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.002088 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Fox inu (FINU) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за FINU е $0.002094 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Fox inu Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 206.24K$ 206.24K $ 206.24K Циркулиращо предлагане 98.86M 98.86M 98.86M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на FINU е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това FINU има предлагане в обръщение от 98.86M и обща пазарна капитализация от $ 206.24K. Преглед на цената на FINU на живо

Историческа цена на Fox inu Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Fox inu, текущата цена на Fox inu е 0.002086USD. Циркулиращото предлагане на Fox inu(FINU) е 98.86M FINU , което дава пазарна капитализация от $206,235 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -2.12% $ 0 $ 0.002158 $ 0.001969

7 дни -43.60% $ -0.000909 $ 0.004798 $ 0.001970

30 дни -56.67% $ -0.001182 $ 0.004798 $ 0.001970 24-часово представяне През последните 24 часа за Fox inu имаше движение в цената от $0 , което представлява -2.12% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Fox inu се търгуваше при най-висока стойност от $0.004798 и съответно при най-ниска стойност от $0.001970 . Имаше промяна в цената от -43.60% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на FINU за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Fox inu бе предмет на промяна от -56.67% , което отразява приблизително $-0.001182 към стойността. Това указва, че за FINU в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Fox inu (FINU)? Модулът за прогноза за цената на Fox inu е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на FINU на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Fox inu през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на FINU и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Fox inu. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на FINU. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на FINU, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Fox inu.

Защо е важна прогнозата за цената на FINU?

Прогнозните цени на FINU са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в FINU сега? Според вашите прогнози, FINU ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на FINU през следващия месец? Според Fox inu (FINU) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната FINU цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 FINU през 2026 г.? Цената на 1 Fox inu (FINU) днес е -- . Според горния модул за прогнози FINU ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на FINU през 2027 г.? Fox inu (FINU) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 FINU до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на FINUпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Fox inu (FINU) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на FINUпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Fox inu (FINU) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 FINU през 2030 г.? Цената на 1 Fox inu (FINU) днес е -- . Според горния модул за прогнози FINU ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на FINU през 2040 г.? Fox inu (FINU) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 FINU до 2040 г.