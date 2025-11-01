Flyte AI (FLYTE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Flyte AI за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне FLYTE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Flyte AI % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Flyte AI Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Flyte AI (FLYTE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Flyte AI може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001510. Flyte AI (FLYTE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Flyte AI може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001585. Flyte AI (FLYTE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на FLYTE е $ 0.001665 с темп на растеж 10.25%. Flyte AI (FLYTE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на FLYTE е $ 0.001748 с темп на растеж 15.76%. Flyte AI (FLYTE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от FLYTE за 2029 г. е $ 0.001835 заедно с темп на растеж 21.55%. Flyte AI (FLYTE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от FLYTE за 2030 г. е $ 0.001927 заедно с темп на растеж 27.63%. Flyte AI (FLYTE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Flyte AI може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.003139. Flyte AI (FLYTE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Flyte AI може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.005114. Година Цена Растеж 2025 $ 0.001510 0.00%

2026 $ 0.001585 5.00%

2027 $ 0.001665 10.25%

2028 $ 0.001748 15.76%

2029 $ 0.001835 21.55%

2030 $ 0.001927 27.63%

2031 $ 0.002024 34.01%

2032 $ 0.002125 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.002231 47.75%

2034 $ 0.002343 55.13%

2035 $ 0.002460 62.89%

2036 $ 0.002583 71.03%

2037 $ 0.002712 79.59%

2038 $ 0.002848 88.56%

2039 $ 0.002990 97.99%

2040 $ 0.003139 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Flyte AI за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.001510 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.001510 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.001511 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.001516 0.41% Прогноза за цената на Flyte AI (FLYTE) за деня Прогнозната цена за FLYTE на November 1, 2025(Днес) е $0.001510 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Flyte AI (FLYTE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за FLYTE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.001510 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Flyte AI (FLYTE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за FLYTE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.001511 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Flyte AI (FLYTE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за FLYTE е $0.001516 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Flyte AI Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на FLYTE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това FLYTE има предлагане в обръщение от 1.00B и обща пазарна капитализация от $ 1.51M. Преглед на цената на FLYTE на живо

Историческа цена на Flyte AI Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Flyte AI, текущата цена на Flyte AI е 0.001510USD. Циркулиращото предлагане на Flyte AI(FLYTE) е 1.00B FLYTE , което дава пазарна капитализация от $1,510,363 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 35.90% $ 0.000398 $ 0.001526 $ 0.001069

7 дни 43.07% $ 0.000650 $ 0.002007 $ 0.000645

30 дни 134.40% $ 0.002029 $ 0.002007 $ 0.000645 24-часово представяне През последните 24 часа за Flyte AI имаше движение в цената от $0.000398 , което представлява 35.90% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Flyte AI се търгуваше при най-висока стойност от $0.002007 и съответно при най-ниска стойност от $0.000645 . Имаше промяна в цената от 43.07% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на FLYTE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Flyte AI бе предмет на промяна от 134.40% , което отразява приблизително $0.002029 към стойността. Това указва, че за FLYTE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Flyte AI (FLYTE)? Модулът за прогноза за цената на Flyte AI е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на FLYTE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Flyte AI през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на FLYTE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Flyte AI. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на FLYTE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на FLYTE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Flyte AI.

Защо е важна прогнозата за цената на FLYTE?

Прогнозните цени на FLYTE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в FLYTE сега? Според вашите прогнози, FLYTE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на FLYTE през следващия месец? Според Flyte AI (FLYTE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната FLYTE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 FLYTE през 2026 г.? Цената на 1 Flyte AI (FLYTE) днес е -- . Според горния модул за прогнози FLYTE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на FLYTE през 2027 г.? Flyte AI (FLYTE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 FLYTE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на FLYTEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Flyte AI (FLYTE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на FLYTEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Flyte AI (FLYTE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 FLYTE през 2030 г.? Цената на 1 Flyte AI (FLYTE) днес е -- . Според горния модул за прогнози FLYTE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на FLYTE през 2040 г.? Flyte AI (FLYTE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 FLYTE до 2040 г.