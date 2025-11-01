Evolve PRO (EVOP) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Evolve PRO за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне EVOP през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на EVOP

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Evolve PRO % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Evolve PRO Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Evolve PRO (EVOP) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Evolve PRO може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.042662. Evolve PRO (EVOP) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Evolve PRO може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.044795. Evolve PRO (EVOP) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на EVOP е $ 0.047035 с темп на растеж 10.25%. Evolve PRO (EVOP) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на EVOP е $ 0.049387 с темп на растеж 15.76%. Evolve PRO (EVOP) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от EVOP за 2029 г. е $ 0.051856 заедно с темп на растеж 21.55%. Evolve PRO (EVOP) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от EVOP за 2030 г. е $ 0.054449 заедно с темп на растеж 27.63%. Evolve PRO (EVOP) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Evolve PRO може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.088692. Evolve PRO (EVOP) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Evolve PRO може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.144470. Година Цена Растеж 2025 $ 0.042662 0.00%

2026 $ 0.044795 5.00%

2027 $ 0.047035 10.25%

2028 $ 0.049387 15.76%

2029 $ 0.051856 21.55%

2030 $ 0.054449 27.63%

2031 $ 0.057171 34.01%

2032 $ 0.060030 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.063031 47.75%

2034 $ 0.066183 55.13%

2035 $ 0.069492 62.89%

2036 $ 0.072967 71.03%

2037 $ 0.076615 79.59%

2038 $ 0.080446 88.56%

2039 $ 0.084468 97.99%

2040 $ 0.088692 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Evolve PRO за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.042662 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.042668 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.042703 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.042837 0.41% Прогноза за цената на Evolve PRO (EVOP) за деня Прогнозната цена за EVOP на November 1, 2025(Днес) е $0.042662 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Evolve PRO (EVOP) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за EVOP, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.042668 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Evolve PRO (EVOP) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за EVOP, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.042703 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Evolve PRO (EVOP) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за EVOP е $0.042837 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Evolve PRO Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Циркулиращо предлагане 50.00M 50.00M 50.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на EVOP е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това EVOP има предлагане в обръщение от 50.00M и обща пазарна капитализация от $ 2.14M. Преглед на цената на EVOP на живо

Историческа цена на Evolve PRO Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Evolve PRO, текущата цена на Evolve PRO е 0.042662USD. Циркулиращото предлагане на Evolve PRO(EVOP) е 50.00M EVOP , което дава пазарна капитализация от $2,136,384 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -1.36% $ -0.000591 $ 0.044201 $ 0.042297

7 дни -3.93% $ -0.001679 $ 0.045838 $ 0.031541

30 дни 28.13% $ 0.012002 $ 0.045838 $ 0.031541 24-часово представяне През последните 24 часа за Evolve PRO имаше движение в цената от $-0.000591 , което представлява -1.36% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Evolve PRO се търгуваше при най-висока стойност от $0.045838 и съответно при най-ниска стойност от $0.031541 . Имаше промяна в цената от -3.93% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на EVOP за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Evolve PRO бе предмет на промяна от 28.13% , което отразява приблизително $0.012002 към стойността. Това указва, че за EVOP в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Evolve PRO (EVOP)? Модулът за прогноза за цената на Evolve PRO е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на EVOP на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Evolve PRO през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на EVOP и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Evolve PRO. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на EVOP. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на EVOP, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Evolve PRO.

Защо е важна прогнозата за цената на EVOP?

Прогнозните цени на EVOP са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в EVOP сега? Според вашите прогнози, EVOP ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на EVOP през следващия месец? Според Evolve PRO (EVOP) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната EVOP цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 EVOP през 2026 г.? Цената на 1 Evolve PRO (EVOP) днес е -- . Според горния модул за прогнози EVOP ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на EVOP през 2027 г.? Evolve PRO (EVOP) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 EVOP до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на EVOPпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Evolve PRO (EVOP) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на EVOPпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Evolve PRO (EVOP) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 EVOP през 2030 г.? Цената на 1 Evolve PRO (EVOP) днес е -- . Според горния модул за прогнози EVOP ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на EVOP през 2040 г.? Evolve PRO (EVOP) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 EVOP до 2040 г. Регистрирайте се сега