Получете прогнози за цената на Etherex Liquid Staking Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне REX33 през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Etherex Liquid Staking Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Etherex Liquid Staking Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Etherex Liquid Staking Token (REX33) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Etherex Liquid Staking Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.15922. Etherex Liquid Staking Token (REX33) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Etherex Liquid Staking Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.167181. Etherex Liquid Staking Token (REX33) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на REX33 е $ 0.175540 с темп на растеж 10.25%. Etherex Liquid Staking Token (REX33) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на REX33 е $ 0.184317 с темп на растеж 15.76%. Etherex Liquid Staking Token (REX33) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от REX33 за 2029 г. е $ 0.193532 заедно с темп на растеж 21.55%. Etherex Liquid Staking Token (REX33) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от REX33 за 2030 г. е $ 0.203209 заедно с темп на растеж 27.63%. Etherex Liquid Staking Token (REX33) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Etherex Liquid Staking Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.331006. Etherex Liquid Staking Token (REX33) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Etherex Liquid Staking Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.539175. Година Цена Растеж 2025 $ 0.15922 0.00%

2026 $ 0.167181 5.00%

2027 $ 0.175540 10.25%

2028 $ 0.184317 15.76%

2029 $ 0.193532 21.55%

2030 $ 0.203209 27.63%

2031 $ 0.213370 34.01%

2032 $ 0.224038 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.235240 47.75%

2034 $ 0.247002 55.13%

2035 $ 0.259352 62.89%

2036 $ 0.272320 71.03%

2037 $ 0.285936 79.59%

2038 $ 0.300233 88.56%

2039 $ 0.315244 97.99%

2040 $ 0.331006 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Etherex Liquid Staking Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.15922 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.159241 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.159372 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.159874 0.41% Прогноза за цената на Etherex Liquid Staking Token (REX33) за деня Прогнозната цена за REX33 на November 1, 2025(Днес) е $0.15922 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Etherex Liquid Staking Token (REX33) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за REX33, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.159241 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Etherex Liquid Staking Token (REX33) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за REX33, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.159372 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Etherex Liquid Staking Token (REX33) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за REX33 е $0.159874 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Etherex Liquid Staking Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 13.73M$ 13.73M $ 13.73M Циркулиращо предлагане 86.25M 86.25M 86.25M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на REX33 е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това REX33 има предлагане в обръщение от 86.25M и обща пазарна капитализация от $ 13.73M. Преглед на цената на REX33 на живо

Историческа цена на Etherex Liquid Staking Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Etherex Liquid Staking Token, текущата цена на Etherex Liquid Staking Token е 0.15922USD. Циркулиращото предлагане на Etherex Liquid Staking Token(REX33) е 86.25M REX33 , което дава пазарна капитализация от $13,732,021 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -8.41% $ -0.014625 $ 0.175664 $ 0.158672

7 дни -30.87% $ -0.049163 $ 0.368486 $ 0.167554

30 дни -56.63% $ -0.090167 $ 0.368486 $ 0.167554 24-часово представяне През последните 24 часа за Etherex Liquid Staking Token имаше движение в цената от $-0.014625 , което представлява -8.41% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Etherex Liquid Staking Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.368486 и съответно при най-ниска стойност от $0.167554 . Имаше промяна в цената от -30.87% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на REX33 за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Etherex Liquid Staking Token бе предмет на промяна от -56.63% , което отразява приблизително $-0.090167 към стойността. Това указва, че за REX33 в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Etherex Liquid Staking Token (REX33)? Модулът за прогноза за цената на Etherex Liquid Staking Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на REX33 на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Etherex Liquid Staking Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на REX33 и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Etherex Liquid Staking Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на REX33. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на REX33, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Etherex Liquid Staking Token.

Защо е важна прогнозата за цената на REX33?

Прогнозните цени на REX33 са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в REX33 сега? Според вашите прогнози, REX33 ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на REX33 през следващия месец? Според Etherex Liquid Staking Token (REX33) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната REX33 цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 REX33 през 2026 г.? Цената на 1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) днес е -- . Според горния модул за прогнози REX33 ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на REX33 през 2027 г.? Etherex Liquid Staking Token (REX33) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 REX33 до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на REX33през 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Etherex Liquid Staking Token (REX33) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на REX33през 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Etherex Liquid Staking Token (REX33) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 REX33 през 2030 г.? Цената на 1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) днес е -- . Според горния модул за прогнози REX33 ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на REX33 през 2040 г.? Etherex Liquid Staking Token (REX33) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 REX33 до 2040 г.