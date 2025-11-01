ESV Capital (ESVC) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на ESV Capital за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ESVC през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на ESV Capital % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза ESV Capital Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) ESV Capital (ESVC) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, ESV Capital може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.009175. ESV Capital (ESVC) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, ESV Capital може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.009634. ESV Capital (ESVC) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ESVC е $ 0.010116 с темп на растеж 10.25%. ESV Capital (ESVC) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ESVC е $ 0.010621 с темп на растеж 15.76%. ESV Capital (ESVC) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ESVC за 2029 г. е $ 0.011153 заедно с темп на растеж 21.55%. ESV Capital (ESVC) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ESVC за 2030 г. е $ 0.011710 заедно с темп на растеж 27.63%. ESV Capital (ESVC) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на ESV Capital може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.019075. ESV Capital (ESVC) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на ESV Capital може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.031072. Година Цена Растеж 2025 $ 0.009175 0.00%

Текуща статистика на цените на ESV Capital Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 917.56K$ 917.56K $ 917.56K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ESVC е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ESVC има предлагане в обръщение от 100.00M и обща пазарна капитализация от $ 917.56K. Преглед на цената на ESVC на живо

Историческа цена на ESV Capital Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на ESV Capital, текущата цена на ESV Capital е 0.009175USD. Циркулиращото предлагане на ESV Capital(ESVC) е 100.00M ESVC , което дава пазарна капитализация от $917,564 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 15.54% $ 0.001233 $ 0.009176 $ 0.007896

7 дни -37.74% $ -0.003463 $ 0.042894 $ 0.007277

30 дни -78.60% $ -0.007212 $ 0.042894 $ 0.007277 24-часово представяне През последните 24 часа за ESV Capital имаше движение в цената от $0.001233 , което представлява 15.54% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни ESV Capital се търгуваше при най-висока стойност от $0.042894 и съответно при най-ниска стойност от $0.007277 . Имаше промяна в цената от -37.74% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ESVC за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец ESV Capital бе предмет на промяна от -78.60% , което отразява приблизително $-0.007212 към стойността. Това указва, че за ESVC в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на ESV Capital (ESVC)? Модулът за прогноза за цената на ESV Capital е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ESVC на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за ESV Capital през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ESVC и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на ESV Capital. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ESVC. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ESVC, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на ESV Capital.

Защо е важна прогнозата за цената на ESVC?

Прогнозните цени на ESVC са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ESVC сега? Според вашите прогнози, ESVC ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ESVC през следващия месец? Според ESV Capital (ESVC) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ESVC цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ESVC през 2026 г.? Цената на 1 ESV Capital (ESVC) днес е -- . Според горния модул за прогнози ESVC ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ESVC през 2027 г.? ESV Capital (ESVC) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ESVC до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ESVCпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, ESV Capital (ESVC) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ESVCпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, ESV Capital (ESVC) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ESVC през 2030 г.? Цената на 1 ESV Capital (ESVC) днес е -- . Според горния модул за прогнози ESVC ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ESVC през 2040 г.? ESV Capital (ESVC) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ESVC до 2040 г.