Получете прогнози за цената на ErectusDAO за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне YUGE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на ErectusDAO % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза ErectusDAO Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) ErectusDAO (YUGE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, ErectusDAO може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.200378. ErectusDAO (YUGE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, ErectusDAO може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.210396. ErectusDAO (YUGE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на YUGE е $ 0.220916 с темп на растеж 10.25%. ErectusDAO (YUGE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на YUGE е $ 0.231962 с темп на растеж 15.76%. ErectusDAO (YUGE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от YUGE за 2029 г. е $ 0.243560 заедно с темп на растеж 21.55%. ErectusDAO (YUGE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от YUGE за 2030 г. е $ 0.255738 заедно с темп на растеж 27.63%. ErectusDAO (YUGE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на ErectusDAO може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.416571. ErectusDAO (YUGE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на ErectusDAO може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.678551. Година Цена Растеж 2025 $ 0.200378 0.00%

2026 $ 0.210396 5.00%

2027 $ 0.220916 10.25%

2028 $ 0.231962 15.76%

2029 $ 0.243560 21.55%

2030 $ 0.255738 27.63%

2031 $ 0.268525 34.01%

2032 $ 0.281951 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.296049 47.75%

2034 $ 0.310852 55.13%

2035 $ 0.326394 62.89%

2036 $ 0.342714 71.03%

2037 $ 0.359850 79.59%

2038 $ 0.377842 88.56%

2039 $ 0.396734 97.99%

2040 $ 0.416571 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на ErectusDAO за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.200378 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.200405 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.200570 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.201201 0.41% Прогноза за цената на ErectusDAO (YUGE) за деня Прогнозната цена за YUGE на November 1, 2025(Днес) е $0.200378 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на ErectusDAO (YUGE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за YUGE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.200405 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. ErectusDAO (YUGE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за YUGE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.200570 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. ErectusDAO (YUGE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за YUGE е $0.201201 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на ErectusDAO Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 319.65K Циркулиращо предлагане 1.60M Обем (24 часа) ---- -- Последната цена на YUGE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това YUGE има предлагане в обръщение от 1.60M и обща пазарна капитализация от $ 319.65K. Преглед на цената на YUGE на живо

Историческа цена на ErectusDAO Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на ErectusDAO, текущата цена на ErectusDAO е 0.200378USD. Циркулиращото предлагане на ErectusDAO(YUGE) е 1.60M YUGE , което дава пазарна капитализация от $319,651 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.34% $ 0.002650 $ 0.20563 $ 0.196791

7 дни 6.36% $ 0.012735 $ 0.248350 $ 0.187727

30 дни -19.53% $ -0.039148 $ 0.248350 $ 0.187727 24-часово представяне През последните 24 часа за ErectusDAO имаше движение в цената от $0.002650 , което представлява 1.34% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни ErectusDAO се търгуваше при най-висока стойност от $0.248350 и съответно при най-ниска стойност от $0.187727 . Имаше промяна в цената от 6.36% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на YUGE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец ErectusDAO бе предмет на промяна от -19.53% , което отразява приблизително $-0.039148 към стойността. Това указва, че за YUGE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на ErectusDAO (YUGE)? Модулът за прогноза за цената на ErectusDAO е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на YUGE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за ErectusDAO през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на YUGE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на ErectusDAO. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на YUGE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на YUGE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на ErectusDAO.

Защо е важна прогнозата за цената на YUGE?

Прогнозните цени на YUGE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в YUGE сега? Според вашите прогнози, YUGE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на YUGE през следващия месец? Според ErectusDAO (YUGE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната YUGE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 YUGE през 2026 г.? Цената на 1 ErectusDAO (YUGE) днес е -- . Според горния модул за прогнози YUGE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на YUGE през 2027 г.? ErectusDAO (YUGE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 YUGE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на YUGEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, ErectusDAO (YUGE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на YUGEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, ErectusDAO (YUGE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 YUGE през 2030 г.? Цената на 1 ErectusDAO (YUGE) днес е -- . Според горния модул за прогнози YUGE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на YUGE през 2040 г.? ErectusDAO (YUGE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 YUGE до 2040 г.