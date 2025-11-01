Disco By Matt Furie (DISCO) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Disco By Matt Furie за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне DISCO през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Disco By Matt Furie % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Disco By Matt Furie Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Disco By Matt Furie (DISCO) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Disco By Matt Furie може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001287. Disco By Matt Furie (DISCO) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Disco By Matt Furie може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001352. Disco By Matt Furie (DISCO) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на DISCO е $ 0.001419 с темп на растеж 10.25%. Disco By Matt Furie (DISCO) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на DISCO е $ 0.001490 с темп на растеж 15.76%. Disco By Matt Furie (DISCO) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DISCO за 2029 г. е $ 0.001565 заедно с темп на растеж 21.55%. Disco By Matt Furie (DISCO) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DISCO за 2030 г. е $ 0.001643 заедно с темп на растеж 27.63%. Disco By Matt Furie (DISCO) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Disco By Matt Furie може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002676. Disco By Matt Furie (DISCO) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Disco By Matt Furie може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.004360. Година Цена Растеж 2025 $ 0.001287 0.00%

2026 $ 0.001352 5.00%

2027 $ 0.001419 10.25%

2028 $ 0.001490 15.76%

2029 $ 0.001565 21.55%

2030 $ 0.001643 27.63%

2031 $ 0.001725 34.01%

2032 $ 0.001811 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.001902 47.75%

2034 $ 0.001997 55.13%

2035 $ 0.002097 62.89%

2036 $ 0.002202 71.03%

2037 $ 0.002312 79.59%

2038 $ 0.002427 88.56%

2039 $ 0.002549 97.99%

2040 $ 0.002676 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Disco By Matt Furie за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.001287 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.001287 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.001288 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.001292 0.41% Прогноза за цената на Disco By Matt Furie (DISCO) за деня Прогнозната цена за DISCO на November 1, 2025(Днес) е $0.001287 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Disco By Matt Furie (DISCO) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за DISCO, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.001287 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Disco By Matt Furie (DISCO) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за DISCO, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.001288 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Disco By Matt Furie (DISCO) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за DISCO е $0.001292 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Disco By Matt Furie Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на DISCO е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това DISCO има предлагане в обръщение от 1.00B и обща пазарна капитализация от $ 1.29M. Преглед на цената на DISCO на живо

Историческа цена на Disco By Matt Furie Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Disco By Matt Furie, текущата цена на Disco By Matt Furie е 0.001287USD. Циркулиращото предлагане на Disco By Matt Furie(DISCO) е 1.00B DISCO , което дава пазарна капитализация от $1,287,843 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 26.66% $ 0.000271 $ 0.001503 $ 0.000991

7 дни -3.99% $ -0.000051 $ 0.001402 $ 0.000087

30 дни 1,294.08% $ 0.016662 $ 0.001402 $ 0.000087 24-часово представяне През последните 24 часа за Disco By Matt Furie имаше движение в цената от $0.000271 , което представлява 26.66% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Disco By Matt Furie се търгуваше при най-висока стойност от $0.001402 и съответно при най-ниска стойност от $0.000087 . Имаше промяна в цената от -3.99% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на DISCO за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Disco By Matt Furie бе предмет на промяна от 1,294.08% , което отразява приблизително $0.016662 към стойността. Това указва, че за DISCO в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Disco By Matt Furie (DISCO)? Модулът за прогноза за цената на Disco By Matt Furie е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на DISCO на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Disco By Matt Furie през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на DISCO и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Disco By Matt Furie. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на DISCO. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на DISCO, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Disco By Matt Furie.

Защо е важна прогнозата за цената на DISCO?

Прогнозните цени на DISCO са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в DISCO сега? Според вашите прогнози, DISCO ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на DISCO през следващия месец? Според Disco By Matt Furie (DISCO) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната DISCO цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 DISCO през 2026 г.? Цената на 1 Disco By Matt Furie (DISCO) днес е -- . Според горния модул за прогнози DISCO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на DISCO през 2027 г.? Disco By Matt Furie (DISCO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DISCO до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на DISCOпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Disco By Matt Furie (DISCO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на DISCOпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Disco By Matt Furie (DISCO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 DISCO през 2030 г.? Цената на 1 Disco By Matt Furie (DISCO) днес е -- . Според горния модул за прогнози DISCO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на DISCO през 2040 г.? Disco By Matt Furie (DISCO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DISCO до 2040 г.