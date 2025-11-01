Dephaser JPY (JPYT) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Dephaser JPY за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне JPYT през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Dephaser JPY % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Dephaser JPY Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Dephaser JPY (JPYT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Dephaser JPY може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.006497. Dephaser JPY (JPYT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Dephaser JPY може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.006822. Dephaser JPY (JPYT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на JPYT е $ 0.007163 с темп на растеж 10.25%. Dephaser JPY (JPYT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на JPYT е $ 0.007521 с темп на растеж 15.76%. Dephaser JPY (JPYT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от JPYT за 2029 г. е $ 0.007898 заедно с темп на растеж 21.55%. Dephaser JPY (JPYT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от JPYT за 2030 г. е $ 0.008292 заедно с темп на растеж 27.63%. Dephaser JPY (JPYT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Dephaser JPY може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.013508. Dephaser JPY (JPYT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Dephaser JPY може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.022003. Година Цена Растеж 2025 $ 0.006497 0.00%

2026 $ 0.006822 5.00%

2027 $ 0.007163 10.25%

2028 $ 0.007521 15.76%

2029 $ 0.007898 21.55%

2030 $ 0.008292 27.63%

2031 $ 0.008707 34.01%

2032 $ 0.009142 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.009600 47.75%

2034 $ 0.010080 55.13%

2035 $ 0.010584 62.89%

2036 $ 0.011113 71.03%

2037 $ 0.011669 79.59%

2038 $ 0.012252 88.56%

2039 $ 0.012865 97.99%

2040 $ 0.013508 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Dephaser JPY за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.006497 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.006498 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.006503 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.006524 0.41% Прогноза за цената на Dephaser JPY (JPYT) за деня Прогнозната цена за JPYT на November 1, 2025(Днес) е $0.006497 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Dephaser JPY (JPYT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за JPYT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.006498 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Dephaser JPY (JPYT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за JPYT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.006503 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Dephaser JPY (JPYT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за JPYT е $0.006524 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Dephaser JPY Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 164.66K$ 164.66K $ 164.66K Циркулиращо предлагане 25.34M 25.34M 25.34M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на JPYT е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това JPYT има предлагане в обръщение от 25.34M и обща пазарна капитализация от $ 164.66K. Преглед на цената на JPYT на живо

Историческа цена на Dephaser JPY Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Dephaser JPY, текущата цена на Dephaser JPY е 0.006497USD. Циркулиращото предлагане на Dephaser JPY(JPYT) е 25.34M JPYT , което дава пазарна капитализация от $164,655 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.84% $ 0 $ 0.006544 $ 0.006418

7 дни 0.13% $ 0.000008 $ 0.006614 $ 0.006432

30 дни -1.40% $ -0.000090 $ 0.006614 $ 0.006432 24-часово представяне През последните 24 часа за Dephaser JPY имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.84% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Dephaser JPY се търгуваше при най-висока стойност от $0.006614 и съответно при най-ниска стойност от $0.006432 . Имаше промяна в цената от 0.13% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на JPYT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Dephaser JPY бе предмет на промяна от -1.40% , което отразява приблизително $-0.000090 към стойността. Това указва, че за JPYT в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Dephaser JPY (JPYT)? Модулът за прогноза за цената на Dephaser JPY е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на JPYT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Dephaser JPY през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на JPYT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Dephaser JPY. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на JPYT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на JPYT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Dephaser JPY.

Защо е важна прогнозата за цената на JPYT?

Прогнозните цени на JPYT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в JPYT сега? Според вашите прогнози, JPYT ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на JPYT през следващия месец? Според Dephaser JPY (JPYT) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната JPYT цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 JPYT през 2026 г.? Цената на 1 Dephaser JPY (JPYT) днес е -- . Според горния модул за прогнози JPYT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на JPYT през 2027 г.? Dephaser JPY (JPYT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 JPYT до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на JPYTпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Dephaser JPY (JPYT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на JPYTпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Dephaser JPY (JPYT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 JPYT през 2030 г.? Цената на 1 Dephaser JPY (JPYT) днес е -- . Според горния модул за прогнози JPYT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на JPYT през 2040 г.? Dephaser JPY (JPYT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 JPYT до 2040 г.