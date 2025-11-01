DeFi Dollar (USDFI) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на DeFi Dollar за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне USDFI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на DeFi Dollar % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза DeFi Dollar Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) DeFi Dollar (USDFI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, DeFi Dollar може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.99713. DeFi Dollar (USDFI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, DeFi Dollar може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.0469. DeFi Dollar (USDFI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на USDFI е $ 1.0993 с темп на растеж 10.25%. DeFi Dollar (USDFI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на USDFI е $ 1.1543 с темп на растеж 15.76%. DeFi Dollar (USDFI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от USDFI за 2029 г. е $ 1.2120 заедно с темп на растеж 21.55%. DeFi Dollar (USDFI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от USDFI за 2030 г. е $ 1.2726 заедно с темп на растеж 27.63%. DeFi Dollar (USDFI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на DeFi Dollar може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.0729. DeFi Dollar (USDFI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на DeFi Dollar може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.3766. Година Цена Растеж 2025 $ 0.99713 0.00%

2026 $ 1.0469 5.00%

2027 $ 1.0993 10.25%

2028 $ 1.1543 15.76%

2029 $ 1.2120 21.55%

2030 $ 1.2726 27.63%

2031 $ 1.3362 34.01%

2032 $ 1.4030 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.4732 47.75%

2034 $ 1.5468 55.13%

2035 $ 1.6242 62.89%

2036 $ 1.7054 71.03%

2037 $ 1.7907 79.59%

2038 $ 1.8802 88.56%

2039 $ 1.9742 97.99%

2040 $ 2.0729 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на DeFi Dollar за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.99713 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.997266 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.998086 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 1.0012 0.41% Прогноза за цената на DeFi Dollar (USDFI) за деня Прогнозната цена за USDFI на November 1, 2025(Днес) е $0.99713 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на DeFi Dollar (USDFI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за USDFI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.997266 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. DeFi Dollar (USDFI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за USDFI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.998086 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. DeFi Dollar (USDFI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за USDFI е $1.0012 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на DeFi Dollar Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 467.58K$ 467.58K $ 467.58K Циркулиращо предлагане 468.93K 468.93K 468.93K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на USDFI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това USDFI има предлагане в обръщение от 468.93K и обща пазарна капитализация от $ 467.58K. Преглед на цената на USDFI на живо

Историческа цена на DeFi Dollar Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на DeFi Dollar, текущата цена на DeFi Dollar е 0.99713USD. Циркулиращото предлагане на DeFi Dollar(USDFI) е 468.93K USDFI , което дава пазарна капитализация от $467,582 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.12% $ -0.001211 $ 0.999316 $ 0.996932

7 дни -0.32% $ -0.003219 $ 1.0014 $ 0.994199

30 дни -0.10% $ -0.001090 $ 1.0014 $ 0.994199 24-часово представяне През последните 24 часа за DeFi Dollar имаше движение в цената от $-0.001211 , което представлява -0.12% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни DeFi Dollar се търгуваше при най-висока стойност от $1.0014 и съответно при най-ниска стойност от $0.994199 . Имаше промяна в цената от -0.32% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на USDFI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец DeFi Dollar бе предмет на промяна от -0.10% , което отразява приблизително $-0.001090 към стойността. Това указва, че за USDFI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на DeFi Dollar (USDFI)? Модулът за прогноза за цената на DeFi Dollar е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на USDFI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за DeFi Dollar през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на USDFI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на DeFi Dollar. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на USDFI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на USDFI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на DeFi Dollar.

Защо е важна прогнозата за цената на USDFI?

Прогнозните цени на USDFI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

