Получете прогнози за цената на Daku V2 за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне DAKU през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Daku V2 % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Daku V2 Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Daku V2 (DAKU) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Daku V2 може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.119248. Daku V2 (DAKU) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Daku V2 може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.125210. Daku V2 (DAKU) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на DAKU е $ 0.131470 с темп на растеж 10.25%. Daku V2 (DAKU) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на DAKU е $ 0.138044 с темп на растеж 15.76%. Daku V2 (DAKU) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DAKU за 2029 г. е $ 0.144946 заедно с темп на растеж 21.55%. Daku V2 (DAKU) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DAKU за 2030 г. е $ 0.152194 заедно с темп на растеж 27.63%. Daku V2 (DAKU) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Daku V2 може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.247908. Daku V2 (DAKU) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Daku V2 може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.403816. Година Цена Растеж 2025 $ 0.119248 0.00%

2026 $ 0.125210 5.00%

2027 $ 0.131470 10.25%

2028 $ 0.138044 15.76%

2029 $ 0.144946 21.55%

2030 $ 0.152194 27.63%

2031 $ 0.159803 34.01%

2032 $ 0.167793 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.176183 47.75%

2034 $ 0.184992 55.13%

2035 $ 0.194242 62.89%

2036 $ 0.203954 71.03%

2037 $ 0.214152 79.59%

2038 $ 0.224859 88.56%

2039 $ 0.236102 97.99%

2040 $ 0.247908 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Daku V2 за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.119248 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.119264 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.119362 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.119738 0.41% Прогноза за цената на Daku V2 (DAKU) за деня Прогнозната цена за DAKU на November 1, 2025(Днес) е $0.119248 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Daku V2 (DAKU) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за DAKU, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.119264 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Daku V2 (DAKU) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за DAKU, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.119362 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Daku V2 (DAKU) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за DAKU е $0.119738 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Daku V2 Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 71.54M$ 71.54M $ 71.54M Циркулиращо предлагане 600.00M 600.00M 600.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на DAKU е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това DAKU има предлагане в обръщение от 600.00M и обща пазарна капитализация от $ 71.54M. Преглед на цената на DAKU на живо

Историческа цена на Daku V2 Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Daku V2, текущата цена на Daku V2 е 0.119248USD. Циркулиращото предлагане на Daku V2(DAKU) е 600.00M DAKU , което дава пазарна капитализация от $71,543,452 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.72% $ 0.000849 $ 0.121994 $ 0.117017

7 дни -5.87% $ -0.007001 $ 0.131437 $ 0.115548

30 дни -7.80% $ -0.009302 $ 0.131437 $ 0.115548 24-часово представяне През последните 24 часа за Daku V2 имаше движение в цената от $0.000849 , което представлява 0.72% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Daku V2 се търгуваше при най-висока стойност от $0.131437 и съответно при най-ниска стойност от $0.115548 . Имаше промяна в цената от -5.87% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на DAKU за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Daku V2 бе предмет на промяна от -7.80% , което отразява приблизително $-0.009302 към стойността. Това указва, че за DAKU в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Daku V2 (DAKU)? Модулът за прогноза за цената на Daku V2 е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на DAKU на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Daku V2 през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на DAKU и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Daku V2. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на DAKU. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на DAKU, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Daku V2.

Защо е важна прогнозата за цената на DAKU?

Прогнозните цени на DAKU са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в DAKU сега? Според вашите прогнози, DAKU ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на DAKU през следващия месец? Според Daku V2 (DAKU) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната DAKU цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 DAKU през 2026 г.? Цената на 1 Daku V2 (DAKU) днес е -- . Според горния модул за прогнози DAKU ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на DAKU през 2027 г.? Daku V2 (DAKU) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DAKU до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на DAKUпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Daku V2 (DAKU) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на DAKUпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Daku V2 (DAKU) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 DAKU през 2030 г.? Цената на 1 Daku V2 (DAKU) днес е -- . Според горния модул за прогнози DAKU ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на DAKU през 2040 г.? Daku V2 (DAKU) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DAKU до 2040 г.