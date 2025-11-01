Concentric Industries (CONCENTRIC) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Concentric Industries за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне CONCENTRIC през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Concentric Industries % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Concentric Industries Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Concentric Industries (CONCENTRIC) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Concentric Industries може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000635. Concentric Industries (CONCENTRIC) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Concentric Industries може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000667. Concentric Industries (CONCENTRIC) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на CONCENTRIC е $ 0.000700 с темп на растеж 10.25%. Concentric Industries (CONCENTRIC) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на CONCENTRIC е $ 0.000735 с темп на растеж 15.76%. Concentric Industries (CONCENTRIC) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от CONCENTRIC за 2029 г. е $ 0.000772 заедно с темп на растеж 21.55%. Concentric Industries (CONCENTRIC) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от CONCENTRIC за 2030 г. е $ 0.000811 заедно с темп на растеж 27.63%. Concentric Industries (CONCENTRIC) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Concentric Industries може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001321. Concentric Industries (CONCENTRIC) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Concentric Industries може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002152. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000635 0.00%

2026 $ 0.000667 5.00%

2027 $ 0.000700 10.25%

2028 $ 0.000735 15.76%

2029 $ 0.000772 21.55%

2030 $ 0.000811 27.63%

2031 $ 0.000851 34.01%

2032 $ 0.000894 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000939 47.75%

2034 $ 0.000986 55.13%

2035 $ 0.001035 62.89%

2036 $ 0.001087 71.03%

2037 $ 0.001141 79.59%

2038 $ 0.001198 88.56%

2039 $ 0.001258 97.99%

2040 $ 0.001321 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Concentric Industries за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000635 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000635 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000636 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000638 0.41% Прогноза за цената на Concentric Industries (CONCENTRIC) за деня Прогнозната цена за CONCENTRIC на November 1, 2025(Днес) е $0.000635 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Concentric Industries (CONCENTRIC) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за CONCENTRIC, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000635 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Concentric Industries (CONCENTRIC) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за CONCENTRIC, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000636 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Concentric Industries (CONCENTRIC) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за CONCENTRIC е $0.000638 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Concentric Industries Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 554.24K$ 554.24K $ 554.24K Циркулиращо предлагане 871.82M 871.82M 871.82M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на CONCENTRIC е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това CONCENTRIC има предлагане в обръщение от 871.82M и обща пазарна капитализация от $ 554.24K. Преглед на цената на CONCENTRIC на живо

Историческа цена на Concentric Industries Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Concentric Industries, текущата цена на Concentric Industries е 0.000635USD. Циркулиращото предлагане на Concentric Industries(CONCENTRIC) е 871.82M CONCENTRIC , което дава пазарна капитализация от $554,236 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.01% $ 0 $ 0.000654 $ 0.000577

7 дни -15.82% $ -0.000100 $ 0.000990 $ 0.000580

30 дни -2.03% $ -0.000012 $ 0.000990 $ 0.000580 24-часово представяне През последните 24 часа за Concentric Industries имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Concentric Industries се търгуваше при най-висока стойност от $0.000990 и съответно при най-ниска стойност от $0.000580 . Имаше промяна в цената от -15.82% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на CONCENTRIC за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Concentric Industries бе предмет на промяна от -2.03% , което отразява приблизително $-0.000012 към стойността. Това указва, че за CONCENTRIC в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Concentric Industries (CONCENTRIC)? Модулът за прогноза за цената на Concentric Industries е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на CONCENTRIC на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Concentric Industries през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на CONCENTRIC и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Concentric Industries. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на CONCENTRIC. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на CONCENTRIC, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Concentric Industries.

Защо е важна прогнозата за цената на CONCENTRIC?

Прогнозните цени на CONCENTRIC са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в CONCENTRIC сега? Според вашите прогнози, CONCENTRIC ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на CONCENTRIC през следващия месец? Според Concentric Industries (CONCENTRIC) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната CONCENTRIC цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 CONCENTRIC през 2026 г.? Цената на 1 Concentric Industries (CONCENTRIC) днес е -- . Според горния модул за прогнози CONCENTRIC ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на CONCENTRIC през 2027 г.? Concentric Industries (CONCENTRIC) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 CONCENTRIC до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на CONCENTRICпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Concentric Industries (CONCENTRIC) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на CONCENTRICпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Concentric Industries (CONCENTRIC) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 CONCENTRIC през 2030 г.? Цената на 1 Concentric Industries (CONCENTRIC) днес е -- . Според горния модул за прогнози CONCENTRIC ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на CONCENTRIC през 2040 г.? Concentric Industries (CONCENTRIC) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 CONCENTRIC до 2040 г.