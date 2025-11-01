Cicada Finance (LTCIC) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Cicada Finance за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне LTCIC през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на LTCIC

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Cicada Finance % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Cicada Finance Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Cicada Finance (LTCIC) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Cicada Finance може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002244. Cicada Finance (LTCIC) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Cicada Finance може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002356. Cicada Finance (LTCIC) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на LTCIC е $ 0.002474 с темп на растеж 10.25%. Cicada Finance (LTCIC) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на LTCIC е $ 0.002597 с темп на растеж 15.76%. Cicada Finance (LTCIC) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LTCIC за 2029 г. е $ 0.002727 заедно с темп на растеж 21.55%. Cicada Finance (LTCIC) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LTCIC за 2030 г. е $ 0.002864 заедно с темп на растеж 27.63%. Cicada Finance (LTCIC) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Cicada Finance може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.004665. Cicada Finance (LTCIC) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Cicada Finance може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.007599. Година Цена Растеж 2025 $ 0.002244 0.00%

2026 $ 0.002356 5.00%

2027 $ 0.002474 10.25%

2028 $ 0.002597 15.76%

2029 $ 0.002727 21.55%

2030 $ 0.002864 27.63%

2031 $ 0.003007 34.01%

2032 $ 0.003157 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.003315 47.75%

2034 $ 0.003481 55.13%

2035 $ 0.003655 62.89%

2036 $ 0.003838 71.03%

2037 $ 0.004030 79.59%

2038 $ 0.004231 88.56%

2039 $ 0.004443 97.99%

2040 $ 0.004665 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Cicada Finance за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.002244 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.002244 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.002246 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.002253 0.41% Прогноза за цената на Cicada Finance (LTCIC) за деня Прогнозната цена за LTCIC на November 1, 2025(Днес) е $0.002244 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Cicada Finance (LTCIC) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за LTCIC, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.002244 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Cicada Finance (LTCIC) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за LTCIC, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.002246 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Cicada Finance (LTCIC) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за LTCIC е $0.002253 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Cicada Finance Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Циркулиращо предлагане 2.61B 2.61B 2.61B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на LTCIC е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това LTCIC има предлагане в обръщение от 2.61B и обща пазарна капитализация от $ 5.85M. Преглед на цената на LTCIC на живо

Историческа цена на Cicada Finance Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Cicada Finance, текущата цена на Cicada Finance е 0.002244USD. Циркулиращото предлагане на Cicada Finance(LTCIC) е 2.61B LTCIC , което дава пазарна капитализация от $5,849,125 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.07% $ 0 $ 0.002270 $ 0.002223

7 дни 1.70% $ 0.000038 $ 0.002701 $ 0.002173

30 дни -15.90% $ -0.000357 $ 0.002701 $ 0.002173 24-часово представяне През последните 24 часа за Cicada Finance имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.07% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Cicada Finance се търгуваше при най-висока стойност от $0.002701 и съответно при най-ниска стойност от $0.002173 . Имаше промяна в цената от 1.70% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на LTCIC за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Cicada Finance бе предмет на промяна от -15.90% , което отразява приблизително $-0.000357 към стойността. Това указва, че за LTCIC в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Cicada Finance (LTCIC)? Модулът за прогноза за цената на Cicada Finance е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на LTCIC на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Cicada Finance през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на LTCIC и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Cicada Finance. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на LTCIC. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на LTCIC, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Cicada Finance.

Защо е важна прогнозата за цената на LTCIC?

Прогнозните цени на LTCIC са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в LTCIC сега? Според вашите прогнози, LTCIC ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на LTCIC през следващия месец? Според Cicada Finance (LTCIC) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната LTCIC цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 LTCIC през 2026 г.? Цената на 1 Cicada Finance (LTCIC) днес е -- . Според горния модул за прогнози LTCIC ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на LTCIC през 2027 г.? Cicada Finance (LTCIC) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LTCIC до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на LTCICпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Cicada Finance (LTCIC) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на LTCICпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Cicada Finance (LTCIC) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 LTCIC през 2030 г.? Цената на 1 Cicada Finance (LTCIC) днес е -- . Според горния модул за прогнози LTCIC ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на LTCIC през 2040 г.? Cicada Finance (LTCIC) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LTCIC до 2040 г. Регистрирайте се сега