Bux The Rabbit (BUX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Bux The Rabbit за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне BUX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на BUX

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Bux The Rabbit % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Bux The Rabbit Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Bux The Rabbit (BUX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Bux The Rabbit може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000066. Bux The Rabbit (BUX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Bux The Rabbit може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000069. Bux The Rabbit (BUX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на BUX е $ 0.000073 с темп на растеж 10.25%. Bux The Rabbit (BUX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на BUX е $ 0.000077 с темп на растеж 15.76%. Bux The Rabbit (BUX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BUX за 2029 г. е $ 0.000080 заедно с темп на растеж 21.55%. Bux The Rabbit (BUX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BUX за 2030 г. е $ 0.000084 заедно с темп на растеж 27.63%. Bux The Rabbit (BUX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Bux The Rabbit може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000138. Bux The Rabbit (BUX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Bux The Rabbit може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000225. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000066 0.00%

2026 $ 0.000069 5.00%

2027 $ 0.000073 10.25%

2028 $ 0.000077 15.76%

2029 $ 0.000080 21.55%

2030 $ 0.000084 27.63%

2031 $ 0.000089 34.01%

2032 $ 0.000093 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000098 47.75%

2034 $ 0.000103 55.13%

2035 $ 0.000108 62.89%

2036 $ 0.000113 71.03%

2037 $ 0.000119 79.59%

2038 $ 0.000125 88.56%

2039 $ 0.000131 97.99%

2040 $ 0.000138 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Bux The Rabbit за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000066 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000066 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000066 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000066 0.41% Прогноза за цената на Bux The Rabbit (BUX) за деня Прогнозната цена за BUX на November 1, 2025(Днес) е $0.000066 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Bux The Rabbit (BUX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за BUX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000066 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Bux The Rabbit (BUX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за BUX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000066 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Bux The Rabbit (BUX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за BUX е $0.000066 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Bux The Rabbit Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 66.57K$ 66.57K $ 66.57K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на BUX е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това BUX има предлагане в обръщение от 1.00B и обща пазарна капитализация от $ 66.57K. Преглед на цената на BUX на живо

Историческа цена на Bux The Rabbit Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Bux The Rabbit, текущата цена на Bux The Rabbit е 0.000066USD. Циркулиращото предлагане на Bux The Rabbit(BUX) е 1.00B BUX , което дава пазарна капитализация от $66,571 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 10.28% $ 0 $ 0.000067 $ 0.000060

7 дни -51.46% $ -0.000034 $ 0.000454 $ 0.000059

30 дни -85.19% $ -0.000056 $ 0.000454 $ 0.000059 24-часово представяне През последните 24 часа за Bux The Rabbit имаше движение в цената от $0 , което представлява 10.28% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Bux The Rabbit се търгуваше при най-висока стойност от $0.000454 и съответно при най-ниска стойност от $0.000059 . Имаше промяна в цената от -51.46% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на BUX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Bux The Rabbit бе предмет на промяна от -85.19% , което отразява приблизително $-0.000056 към стойността. Това указва, че за BUX в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Bux The Rabbit (BUX)? Модулът за прогноза за цената на Bux The Rabbit е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на BUX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Bux The Rabbit през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на BUX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Bux The Rabbit. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на BUX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на BUX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Bux The Rabbit.

Защо е важна прогнозата за цената на BUX?

Прогнозните цени на BUX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в BUX сега? Според вашите прогнози, BUX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на BUX през следващия месец? Според Bux The Rabbit (BUX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната BUX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 BUX през 2026 г.? Цената на 1 Bux The Rabbit (BUX) днес е -- . Според горния модул за прогнози BUX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на BUX през 2027 г.? Bux The Rabbit (BUX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BUX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на BUXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Bux The Rabbit (BUX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на BUXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Bux The Rabbit (BUX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 BUX през 2030 г.? Цената на 1 Bux The Rabbit (BUX) днес е -- . Според горния модул за прогнози BUX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на BUX през 2040 г.? Bux The Rabbit (BUX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BUX до 2040 г. Регистрирайте се сега