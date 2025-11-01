Bodhi The Inu (BODHI) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Bodhi The Inu за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне BODHI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Bodhi The Inu % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Bodhi The Inu Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Bodhi The Inu (BODHI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Bodhi The Inu може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000049. Bodhi The Inu (BODHI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Bodhi The Inu може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000052. Bodhi The Inu (BODHI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на BODHI е $ 0.000054 с темп на растеж 10.25%. Bodhi The Inu (BODHI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на BODHI е $ 0.000057 с темп на растеж 15.76%. Bodhi The Inu (BODHI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BODHI за 2029 г. е $ 0.000060 заедно с темп на растеж 21.55%. Bodhi The Inu (BODHI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BODHI за 2030 г. е $ 0.000063 заедно с темп на растеж 27.63%. Bodhi The Inu (BODHI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Bodhi The Inu може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000103. Bodhi The Inu (BODHI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Bodhi The Inu може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000168. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000049 0.00%

Текуща статистика на цените на Bodhi The Inu Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Обем (24 часа) $ 28.08$ 28.08 $ 28.08 Обем (24 часа) +28.08% Последната цена на BODHI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от $ 28.08. Освен това BODHI има предлагане в обръщение от 100.00M и обща пазарна капитализация от $ 4.97K. Преглед на цената на BODHI на живо

Историческа цена на Bodhi The Inu Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Bodhi The Inu, текущата цена на Bodhi The Inu е 0.000049USD. Циркулиращото предлагане на Bodhi The Inu(BODHI) е 100.00M BODHI , което дава пазарна капитализация от $4,967.8 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.09% $ 0 $ 0.000050 $ 0.000049

7 дни -2.05% $ -0.000001 $ 0.000061 $ 0.000049

30 дни -12.88% $ -0.000006 $ 0.000061 $ 0.000049 24-часово представяне През последните 24 часа за Bodhi The Inu имаше движение в цената от $0 , което представлява -0.09% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Bodhi The Inu се търгуваше при най-висока стойност от $0.000061 и съответно при най-ниска стойност от $0.000049 . Имаше промяна в цената от -2.05% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на BODHI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Bodhi The Inu бе предмет на промяна от -12.88% , което отразява приблизително $-0.000006 към стойността. Това указва, че за BODHI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Bodhi The Inu (BODHI)? Модулът за прогноза за цената на Bodhi The Inu е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на BODHI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Bodhi The Inu през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на BODHI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Bodhi The Inu. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на BODHI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на BODHI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Bodhi The Inu.

Защо е важна прогнозата за цената на BODHI?

Прогнозните цени на BODHI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в BODHI сега? Според вашите прогнози, BODHI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на BODHI през следващия месец? Според Bodhi The Inu (BODHI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната BODHI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 BODHI през 2026 г.? Цената на 1 Bodhi The Inu (BODHI) днес е -- . Според горния модул за прогнози BODHI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на BODHI през 2027 г.? Bodhi The Inu (BODHI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BODHI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на BODHIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Bodhi The Inu (BODHI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на BODHIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Bodhi The Inu (BODHI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 BODHI през 2030 г.? Цената на 1 Bodhi The Inu (BODHI) днес е -- . Според горния модул за прогнози BODHI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на BODHI през 2040 г.? Bodhi The Inu (BODHI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BODHI до 2040 г.