Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Beavers by CEDEN % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Beavers by CEDEN Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Beavers by CEDEN (BEAVER) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Beavers by CEDEN може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000141. Beavers by CEDEN (BEAVER) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Beavers by CEDEN може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000148. Beavers by CEDEN (BEAVER) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на BEAVER е $ 0.000156 с темп на растеж 10.25%. Beavers by CEDEN (BEAVER) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на BEAVER е $ 0.000164 с темп на растеж 15.76%. Beavers by CEDEN (BEAVER) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BEAVER за 2029 г. е $ 0.000172 заедно с темп на растеж 21.55%. Beavers by CEDEN (BEAVER) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BEAVER за 2030 г. е $ 0.000180 заедно с темп на растеж 27.63%. Beavers by CEDEN (BEAVER) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Beavers by CEDEN може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000294. Beavers by CEDEN (BEAVER) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Beavers by CEDEN може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000480. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000141 0.00%

2026 $ 0.000148 5.00%

2027 $ 0.000156 10.25%

2028 $ 0.000164 15.76%

2029 $ 0.000172 21.55%

2030 $ 0.000180 27.63%

2031 $ 0.000190 34.01%

2032 $ 0.000199 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000209 47.75%

2034 $ 0.000219 55.13%

2035 $ 0.000230 62.89%

2036 $ 0.000242 71.03%

2037 $ 0.000254 79.59%

2038 $ 0.000267 88.56%

2039 $ 0.000280 97.99%

2040 $ 0.000294 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Beavers by CEDEN за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000141 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000141 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000141 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000142 0.41% Прогноза за цената на Beavers by CEDEN (BEAVER) за деня Прогнозната цена за BEAVER на November 1, 2025(Днес) е $0.000141 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Beavers by CEDEN (BEAVER) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за BEAVER, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000141 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Beavers by CEDEN (BEAVER) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за BEAVER, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000141 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Beavers by CEDEN (BEAVER) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за BEAVER е $0.000142 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Beavers by CEDEN Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 952.28K$ 952.28K $ 952.28K Циркулиращо предлагане 6.72B 6.72B 6.72B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на BEAVER е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това BEAVER има предлагане в обръщение от 6.72B и обща пазарна капитализация от $ 952.28K. Преглед на цената на BEAVER на живо

Историческа цена на Beavers by CEDEN Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Beavers by CEDEN, текущата цена на Beavers by CEDEN е 0.000141USD. Циркулиращото предлагане на Beavers by CEDEN(BEAVER) е 6.72B BEAVER , което дава пазарна капитализация от $952,277 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.40% $ 0 $ 0.000144 $ 0.000140

7 дни -12.80% $ -0.000018 $ 0.000167 $ 0.000137

30 дни -3.14% $ -0.000004 $ 0.000167 $ 0.000137 24-часово представяне През последните 24 часа за Beavers by CEDEN имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.40% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Beavers by CEDEN се търгуваше при най-висока стойност от $0.000167 и съответно при най-ниска стойност от $0.000137 . Имаше промяна в цената от -12.80% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на BEAVER за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Beavers by CEDEN бе предмет на промяна от -3.14% , което отразява приблизително $-0.000004 към стойността. Това указва, че за BEAVER в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Beavers by CEDEN (BEAVER)? Модулът за прогноза за цената на Beavers by CEDEN е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на BEAVER на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Beavers by CEDEN през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на BEAVER и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Beavers by CEDEN. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на BEAVER. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на BEAVER, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Beavers by CEDEN.

Защо е важна прогнозата за цената на BEAVER?

Прогнозните цени на BEAVER са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в BEAVER сега? Според вашите прогнози, BEAVER ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на BEAVER през следващия месец? Според Beavers by CEDEN (BEAVER) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната BEAVER цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 BEAVER през 2026 г.? Цената на 1 Beavers by CEDEN (BEAVER) днес е -- . Според горния модул за прогнози BEAVER ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на BEAVER през 2027 г.? Beavers by CEDEN (BEAVER) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BEAVER до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на BEAVERпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Beavers by CEDEN (BEAVER) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на BEAVERпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Beavers by CEDEN (BEAVER) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 BEAVER през 2030 г.? Цената на 1 Beavers by CEDEN (BEAVER) днес е -- . Според горния модул за прогнози BEAVER ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на BEAVER през 2040 г.? Beavers by CEDEN (BEAVER) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BEAVER до 2040 г.