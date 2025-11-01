BEAST SELLER (BEAST) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на BEAST SELLER за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне BEAST през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на BEAST SELLER % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза BEAST SELLER Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) BEAST SELLER (BEAST) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, BEAST SELLER може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.007313. BEAST SELLER (BEAST) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, BEAST SELLER може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.007679. BEAST SELLER (BEAST) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на BEAST е $ 0.008063 с темп на растеж 10.25%. BEAST SELLER (BEAST) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на BEAST е $ 0.008466 с темп на растеж 15.76%. BEAST SELLER (BEAST) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BEAST за 2029 г. е $ 0.008889 заедно с темп на растеж 21.55%. BEAST SELLER (BEAST) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BEAST за 2030 г. е $ 0.009334 заедно с темп на растеж 27.63%. BEAST SELLER (BEAST) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на BEAST SELLER може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.015204. BEAST SELLER (BEAST) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на BEAST SELLER може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.024766. Година Цена Растеж 2025 $ 0.007313 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.007343 0.41% Прогноза за цената на BEAST SELLER (BEAST) за деня Прогнозната цена за BEAST на November 1, 2025(Днес) е $0.007313 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на BEAST SELLER (BEAST) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за BEAST, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.007314 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. BEAST SELLER (BEAST) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за BEAST, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.007320 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. BEAST SELLER (BEAST) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за BEAST е $0.007343 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на BEAST SELLER

Последната цена на BEAST е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това BEAST има предлагане в обръщение от 69.42M и обща пазарна капитализация от $ 507.81K. Преглед на цената на BEAST на живо

Историческа цена на BEAST SELLER Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на BEAST SELLER, текущата цена на BEAST SELLER е 0.007313USD. Циркулиращото предлагане на BEAST SELLER(BEAST) е 69.42M BEAST , което дава пазарна капитализация от $507,810 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -3.41% $ -0.000258 $ 0.008626 $ 0.006981

7 дни -23.56% $ -0.001723 $ 0.009453 $ 0.006831

30 дни -18.08% $ -0.001322 $ 0.009453 $ 0.006831 24-часово представяне През последните 24 часа за BEAST SELLER имаше движение в цената от $-0.000258 , което представлява -3.41% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни BEAST SELLER се търгуваше при най-висока стойност от $0.009453 и съответно при най-ниска стойност от $0.006831 . Имаше промяна в цената от -23.56% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на BEAST за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец BEAST SELLER бе предмет на промяна от -18.08% , което отразява приблизително $-0.001322 към стойността. Това указва, че за BEAST в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на BEAST SELLER (BEAST)? Модулът за прогноза за цената на BEAST SELLER е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на BEAST на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за BEAST SELLER през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на BEAST и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на BEAST SELLER. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на BEAST. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на BEAST, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на BEAST SELLER.

Защо е важна прогнозата за цената на BEAST?

Прогнозните цени на BEAST са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в BEAST сега? Според вашите прогнози, BEAST ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на BEAST през следващия месец? Според BEAST SELLER (BEAST) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната BEAST цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 BEAST през 2026 г.? Цената на 1 BEAST SELLER (BEAST) днес е -- . Според горния модул за прогнози BEAST ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на BEAST през 2027 г.? BEAST SELLER (BEAST) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BEAST до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на BEASTпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, BEAST SELLER (BEAST) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на BEASTпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, BEAST SELLER (BEAST) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 BEAST през 2030 г.? Цената на 1 BEAST SELLER (BEAST) днес е -- . Според горния модул за прогнози BEAST ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на BEAST през 2040 г.? BEAST SELLER (BEAST) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BEAST до 2040 г.