Получете прогнози за цената на Backbone Labs Staked LUNA за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне BLUNA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Backbone Labs Staked LUNA % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Backbone Labs Staked LUNA Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Backbone Labs Staked LUNA може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.149535. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Backbone Labs Staked LUNA може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.157011. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на BLUNA е $ 0.164862 с темп на растеж 10.25%. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на BLUNA е $ 0.173105 с темп на растеж 15.76%. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BLUNA за 2029 г. е $ 0.181760 заедно с темп на растеж 21.55%. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BLUNA за 2030 г. е $ 0.190848 заедно с темп на растеж 27.63%. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Backbone Labs Staked LUNA може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.310872. Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Backbone Labs Staked LUNA може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.506378. Година Цена Растеж 2025 $ 0.149535 0.00%

Текуща статистика на цените на Backbone Labs Staked LUNA Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 221.46K$ 221.46K $ 221.46K Циркулиращо предлагане 1.48M 1.48M 1.48M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на BLUNA е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това BLUNA има предлагане в обръщение от 1.48M и обща пазарна капитализация от $ 221.46K. Преглед на цената на BLUNA на живо

Историческа цена на Backbone Labs Staked LUNA Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Backbone Labs Staked LUNA, текущата цена на Backbone Labs Staked LUNA е 0.149535USD. Циркулиращото предлагане на Backbone Labs Staked LUNA(BLUNA) е 1.48M BLUNA , което дава пазарна капитализация от $221,458 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни -1.27% $ -0.001903 $ 0.217572 $ 0.146662

30 дни -30.69% $ -0.045894 $ 0.217572 $ 0.146662 24-часово представяне През последните 24 часа за Backbone Labs Staked LUNA имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Backbone Labs Staked LUNA се търгуваше при най-висока стойност от $0.217572 и съответно при най-ниска стойност от $0.146662 . Имаше промяна в цената от -1.27% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на BLUNA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Backbone Labs Staked LUNA бе предмет на промяна от -30.69% , което отразява приблизително $-0.045894 към стойността. Това указва, че за BLUNA в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)? Модулът за прогноза за цената на Backbone Labs Staked LUNA е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на BLUNA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Backbone Labs Staked LUNA през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на BLUNA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Backbone Labs Staked LUNA. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на BLUNA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на BLUNA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Backbone Labs Staked LUNA.

Защо е важна прогнозата за цената на BLUNA?

Прогнозните цени на BLUNA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в BLUNA сега? Според вашите прогнози, BLUNA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на BLUNA през следващия месец? Според Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната BLUNA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 BLUNA през 2026 г.? Цената на 1 Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) днес е -- . Според горния модул за прогнози BLUNA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на BLUNA през 2027 г.? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BLUNA до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на BLUNAпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на BLUNAпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 BLUNA през 2030 г.? Цената на 1 Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) днес е -- . Според горния модул за прогнози BLUNA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на BLUNA през 2040 г.? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BLUNA до 2040 г.