Axelrod by Virtuals (AXR) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Axelrod by Virtuals за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне AXR през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на AXR

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Axelrod by Virtuals % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Axelrod by Virtuals Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Axelrod by Virtuals (AXR) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Axelrod by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.015841. Axelrod by Virtuals (AXR) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Axelrod by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.016633. Axelrod by Virtuals (AXR) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на AXR е $ 0.017464 с темп на растеж 10.25%. Axelrod by Virtuals (AXR) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на AXR е $ 0.018338 с темп на растеж 15.76%. Axelrod by Virtuals (AXR) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AXR за 2029 г. е $ 0.019254 заедно с темп на растеж 21.55%. Axelrod by Virtuals (AXR) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AXR за 2030 г. е $ 0.020217 заедно с темп на растеж 27.63%. Axelrod by Virtuals (AXR) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Axelrod by Virtuals може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.032932. Axelrod by Virtuals (AXR) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Axelrod by Virtuals може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.053643. Година Цена Растеж 2025 $ 0.015841 0.00%

2026 $ 0.016633 5.00%

2027 $ 0.017464 10.25%

2028 $ 0.018338 15.76%

2029 $ 0.019254 21.55%

2030 $ 0.020217 27.63%

2031 $ 0.021228 34.01%

2032 $ 0.022290 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.023404 47.75%

2034 $ 0.024574 55.13%

2035 $ 0.025803 62.89%

2036 $ 0.027093 71.03%

2037 $ 0.028448 79.59%

2038 $ 0.029870 88.56%

2039 $ 0.031364 97.99%

2040 $ 0.032932 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Axelrod by Virtuals за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.015841 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.015843 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.015856 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.015906 0.41% Прогноза за цената на Axelrod by Virtuals (AXR) за деня Прогнозната цена за AXR на November 1, 2025(Днес) е $0.015841 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Axelrod by Virtuals (AXR) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за AXR, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.015843 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Axelrod by Virtuals (AXR) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за AXR, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.015856 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Axelrod by Virtuals (AXR) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за AXR е $0.015906 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Axelrod by Virtuals Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M Циркулиращо предлагане 642.14M 642.14M 642.14M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на AXR е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това AXR има предлагане в обръщение от 642.14M и обща пазарна капитализация от $ 10.17M. Преглед на цената на AXR на живо

Историческа цена на Axelrod by Virtuals Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Axelrod by Virtuals, текущата цена на Axelrod by Virtuals е 0.015841USD. Циркулиращото предлагане на Axelrod by Virtuals(AXR) е 642.14M AXR , което дава пазарна капитализация от $10,172,115 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -2.45% $ -0.000399 $ 0.018467 $ 0.014267

7 дни 134.17% $ 0.021254 $ 0.020675 $ 0.006738

30 дни 138.47% $ 0.021935 $ 0.020675 $ 0.006738 24-часово представяне През последните 24 часа за Axelrod by Virtuals имаше движение в цената от $-0.000399 , което представлява -2.45% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Axelrod by Virtuals се търгуваше при най-висока стойност от $0.020675 и съответно при най-ниска стойност от $0.006738 . Имаше промяна в цената от 134.17% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на AXR за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Axelrod by Virtuals бе предмет на промяна от 138.47% , което отразява приблизително $0.021935 към стойността. Това указва, че за AXR в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Axelrod by Virtuals (AXR)? Модулът за прогноза за цената на Axelrod by Virtuals е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на AXR на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Axelrod by Virtuals през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на AXR и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Axelrod by Virtuals. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на AXR. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на AXR, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Axelrod by Virtuals.

Защо е важна прогнозата за цената на AXR?

Прогнозните цени на AXR са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в AXR сега? Според вашите прогнози, AXR ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на AXR през следващия месец? Според Axelrod by Virtuals (AXR) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната AXR цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 AXR през 2026 г.? Цената на 1 Axelrod by Virtuals (AXR) днес е -- . Според горния модул за прогнози AXR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на AXR през 2027 г.? Axelrod by Virtuals (AXR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AXR до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на AXRпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Axelrod by Virtuals (AXR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на AXRпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Axelrod by Virtuals (AXR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 AXR през 2030 г.? Цената на 1 Axelrod by Virtuals (AXR) днес е -- . Според горния модул за прогнози AXR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на AXR през 2040 г.? Axelrod by Virtuals (AXR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AXR до 2040 г. Регистрирайте се сега