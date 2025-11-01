Astera USD (ASUSD) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Astera USD за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ASUSD през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на ASUSD

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Astera USD % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Astera USD Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Astera USD (ASUSD) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Astera USD може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.475953. Astera USD (ASUSD) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Astera USD може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.499750. Astera USD (ASUSD) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ASUSD е $ 0.524738 с темп на растеж 10.25%. Astera USD (ASUSD) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ASUSD е $ 0.550975 с темп на растеж 15.76%. Astera USD (ASUSD) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ASUSD за 2029 г. е $ 0.578523 заедно с темп на растеж 21.55%. Astera USD (ASUSD) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ASUSD за 2030 г. е $ 0.607450 заедно с темп на растеж 27.63%. Astera USD (ASUSD) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Astera USD може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.989472. Astera USD (ASUSD) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Astera USD може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 1.6117. Година Цена Растеж 2025 $ 0.475953 0.00%

2026 $ 0.499750 5.00%

2027 $ 0.524738 10.25%

2028 $ 0.550975 15.76%

2029 $ 0.578523 21.55%

2030 $ 0.607450 27.63%

2031 $ 0.637822 34.01%

2032 $ 0.669713 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.703199 47.75%

2034 $ 0.738359 55.13%

2035 $ 0.775277 62.89%

2036 $ 0.814041 71.03%

2037 $ 0.854743 79.59%

2038 $ 0.897480 88.56%

2039 $ 0.942354 97.99%

2040 $ 0.989472 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Astera USD за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.475953 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.476018 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.476409 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.477908 0.41% Прогноза за цената на Astera USD (ASUSD) за деня Прогнозната цена за ASUSD на November 1, 2025(Днес) е $0.475953 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Astera USD (ASUSD) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ASUSD, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.476018 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Astera USD (ASUSD) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ASUSD, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.476409 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Astera USD (ASUSD) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ASUSD е $0.477908 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Astera USD Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 5.71M$ 5.71M $ 5.71M Циркулиращо предлагане 12.00M 12.00M 12.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ASUSD е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ASUSD има предлагане в обръщение от 12.00M и обща пазарна капитализация от $ 5.71M. Преглед на цената на ASUSD на живо

Историческа цена на Astera USD Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Astera USD, текущата цена на Astera USD е 0.475953USD. Циркулиращото предлагане на Astera USD(ASUSD) е 12.00M ASUSD , което дава пазарна капитализация от $5,711,436 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0.475955 $ 0.475908

7 дни -3.02% $ -0.014415 $ 0.996885 $ 0.475908

30 дни -52.36% $ -0.249252 $ 0.996885 $ 0.475908 24-часово представяне През последните 24 часа за Astera USD имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Astera USD се търгуваше при най-висока стойност от $0.996885 и съответно при най-ниска стойност от $0.475908 . Имаше промяна в цената от -3.02% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ASUSD за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Astera USD бе предмет на промяна от -52.36% , което отразява приблизително $-0.249252 към стойността. Това указва, че за ASUSD в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Astera USD (ASUSD)? Модулът за прогноза за цената на Astera USD е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ASUSD на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Astera USD през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ASUSD и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Astera USD. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ASUSD. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ASUSD, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Astera USD.

Защо е важна прогнозата за цената на ASUSD?

Прогнозните цени на ASUSD са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ASUSD сега? Според вашите прогнози, ASUSD ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ASUSD през следващия месец? Според Astera USD (ASUSD) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ASUSD цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ASUSD през 2026 г.? Цената на 1 Astera USD (ASUSD) днес е -- . Според горния модул за прогнози ASUSD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ASUSD през 2027 г.? Astera USD (ASUSD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ASUSD до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ASUSDпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Astera USD (ASUSD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ASUSDпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Astera USD (ASUSD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ASUSD през 2030 г.? Цената на 1 Astera USD (ASUSD) днес е -- . Според горния модул за прогнози ASUSD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ASUSD през 2040 г.? Astera USD (ASUSD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ASUSD до 2040 г. Регистрирайте се сега