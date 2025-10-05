ANGL TOKEN (ANGL) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на ANGL TOKEN за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ANGL през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на ANGL

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на ANGL TOKEN % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза ANGL TOKEN Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) ANGL TOKEN (ANGL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, ANGL TOKEN може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.003411. ANGL TOKEN (ANGL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, ANGL TOKEN може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.003581. ANGL TOKEN (ANGL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ANGL е $ 0.003760 с темп на растеж 10.25%. ANGL TOKEN (ANGL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ANGL е $ 0.003948 с темп на растеж 15.76%. ANGL TOKEN (ANGL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ANGL за 2029 г. е $ 0.004146 заедно с темп на растеж 21.55%. ANGL TOKEN (ANGL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ANGL за 2030 г. е $ 0.004353 заедно с темп на растеж 27.63%. ANGL TOKEN (ANGL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на ANGL TOKEN може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.007091. ANGL TOKEN (ANGL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на ANGL TOKEN може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.011551. Година Цена Растеж 2025 $ 0.003411 0.00%

2026 $ 0.003581 5.00%

2027 $ 0.003760 10.25%

2028 $ 0.003948 15.76%

2029 $ 0.004146 21.55%

2030 $ 0.004353 27.63%

2031 $ 0.004571 34.01%

2032 $ 0.004799 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.005039 47.75%

2034 $ 0.005291 55.13%

2035 $ 0.005556 62.89%

2036 $ 0.005834 71.03%

2037 $ 0.006126 79.59%

2038 $ 0.006432 88.56%

2039 $ 0.006754 97.99%

2040 $ 0.007091 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на ANGL TOKEN за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж October 5, 2025(Днес) $ 0.003411 0.00%

October 6, 2025(Утре) $ 0.003411 0.01%

October 12, 2025(Тази седмица) $ 0.003414 0.10%

November 4, 2025(30 дни) $ 0.003425 0.41% Прогноза за цената на ANGL TOKEN (ANGL) за деня Прогнозната цена за ANGL на October 5, 2025(Днес) е $0.003411 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на ANGL TOKEN (ANGL) за утре За October 6, 2025(Утре) прогнозата за цената за ANGL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.003411 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. ANGL TOKEN (ANGL) Прогноза за цената за тази седмица Към October 12, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ANGL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.003414 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. ANGL TOKEN (ANGL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ANGL е $0.003425 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на ANGL TOKEN Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 733.41K$ 733.41K $ 733.41K Циркулиращо предлагане 215.00M 215.00M 215.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ANGL е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ANGL има предлагане в обръщение от 215.00M и обща пазарна капитализация от $ 733.41K. Преглед на цената на ANGL на живо

Историческа цена на ANGL TOKEN Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на ANGL TOKEN, текущата цена на ANGL TOKEN е 0.003411USD. Циркулиращото предлагане на ANGL TOKEN(ANGL) е 215.00M ANGL , което дава пазарна капитализация от $733,414 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.37% $ 0 $ 0.003831 $ 0.003326

7 дни 8.26% $ 0.000281 $ 0.003865 $ 0.003117

30 дни -7.04% $ -0.000240 $ 0.003865 $ 0.003117 24-часово представяне През последните 24 часа за ANGL TOKEN имаше движение в цената от $0 , което представлява 1.37% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни ANGL TOKEN се търгуваше при най-висока стойност от $0.003865 и съответно при най-ниска стойност от $0.003117 . Имаше промяна в цената от 8.26% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ANGL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец ANGL TOKEN бе предмет на промяна от -7.04% , което отразява приблизително $-0.000240 към стойността. Това указва, че за ANGL в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на ANGL TOKEN (ANGL)? Модулът за прогноза за цената на ANGL TOKEN е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ANGL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за ANGL TOKEN през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ANGL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на ANGL TOKEN. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ANGL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ANGL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на ANGL TOKEN.

Защо е важна прогнозата за цената на ANGL?

Прогнозните цени на ANGL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ANGL сега? Според вашите прогнози, ANGL ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ANGL през следващия месец? Според ANGL TOKEN (ANGL) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ANGL цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ANGL през 2026 г.? Цената на 1 ANGL TOKEN (ANGL) днес е -- . Според горния модул за прогнози ANGL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ANGL през 2027 г.? ANGL TOKEN (ANGL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ANGL до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ANGLпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, ANGL TOKEN (ANGL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ANGLпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, ANGL TOKEN (ANGL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ANGL през 2030 г.? Цената на 1 ANGL TOKEN (ANGL) днес е -- . Според горния модул за прогнози ANGL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ANGL през 2040 г.? ANGL TOKEN (ANGL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ANGL до 2040 г. Регистрирайте се сега