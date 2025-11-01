Anduril PreStocks (ANDURIL) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Anduril PreStocks за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ANDURIL през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на ANDURIL

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Anduril PreStocks % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Anduril PreStocks Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Anduril PreStocks (ANDURIL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Anduril PreStocks може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 78.79. Anduril PreStocks (ANDURIL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Anduril PreStocks може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 82.7295. Anduril PreStocks (ANDURIL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ANDURIL е $ 86.8659 с темп на растеж 10.25%. Anduril PreStocks (ANDURIL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ANDURIL е $ 91.2092 с темп на растеж 15.76%. Anduril PreStocks (ANDURIL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ANDURIL за 2029 г. е $ 95.7697 заедно с темп на растеж 21.55%. Anduril PreStocks (ANDURIL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ANDURIL за 2030 г. е $ 100.5582 заедно с темп на растеж 27.63%. Anduril PreStocks (ANDURIL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Anduril PreStocks може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 163.7987. Anduril PreStocks (ANDURIL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Anduril PreStocks може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 266.8109. Година Цена Растеж 2025 $ 78.79 0.00%

2026 $ 82.7295 5.00%

2027 $ 86.8659 10.25%

2028 $ 91.2092 15.76%

2029 $ 95.7697 21.55%

2030 $ 100.5582 27.63%

2031 $ 105.5861 34.01%

2032 $ 110.8654 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 116.4087 47.75%

2034 $ 122.2291 55.13%

2035 $ 128.3406 62.89%

2036 $ 134.7576 71.03%

2037 $ 141.4955 79.59%

2038 $ 148.5702 88.56%

2039 $ 155.9988 97.99%

2040 $ 163.7987 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Anduril PreStocks за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 78.79 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 78.8007 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 78.8655 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 79.1137 0.41% Прогноза за цената на Anduril PreStocks (ANDURIL) за деня Прогнозната цена за ANDURIL на November 1, 2025(Днес) е $78.79 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Anduril PreStocks (ANDURIL) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ANDURIL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $78.8007 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Anduril PreStocks (ANDURIL) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ANDURIL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $78.8655 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Anduril PreStocks (ANDURIL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ANDURIL е $79.1137 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Anduril PreStocks Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 902.13K$ 902.13K $ 902.13K Циркулиращо предлагане 11.45K 11.45K 11.45K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ANDURIL е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ANDURIL има предлагане в обръщение от 11.45K и обща пазарна капитализация от $ 902.13K. Преглед на цената на ANDURIL на живо

Историческа цена на Anduril PreStocks Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Anduril PreStocks, текущата цена на Anduril PreStocks е 78.79USD. Циркулиращото предлагане на Anduril PreStocks(ANDURIL) е 11.45K ANDURIL , което дава пазарна капитализация от $902,134 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.07% $ 0.834105 $ 80.19 $ 77.96

7 дни 33.21% $ 26.1647 $ 83.7333 $ 58.4686

30 дни 30.60% $ 24.1080 $ 83.7333 $ 58.4686 24-часово представяне През последните 24 часа за Anduril PreStocks имаше движение в цената от $0.834105 , което представлява 1.07% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Anduril PreStocks се търгуваше при най-висока стойност от $83.7333 и съответно при най-ниска стойност от $58.4686 . Имаше промяна в цената от 33.21% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ANDURIL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Anduril PreStocks бе предмет на промяна от 30.60% , което отразява приблизително $24.1080 към стойността. Това указва, че за ANDURIL в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Anduril PreStocks (ANDURIL)? Модулът за прогноза за цената на Anduril PreStocks е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ANDURIL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Anduril PreStocks през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ANDURIL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Anduril PreStocks. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ANDURIL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ANDURIL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Anduril PreStocks.

Защо е важна прогнозата за цената на ANDURIL?

Прогнозните цени на ANDURIL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ANDURIL сега? Според вашите прогнози, ANDURIL ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ANDURIL през следващия месец? Според Anduril PreStocks (ANDURIL) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ANDURIL цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ANDURIL през 2026 г.? Цената на 1 Anduril PreStocks (ANDURIL) днес е -- . Според горния модул за прогнози ANDURIL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ANDURIL през 2027 г.? Anduril PreStocks (ANDURIL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ANDURIL до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ANDURILпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Anduril PreStocks (ANDURIL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ANDURILпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Anduril PreStocks (ANDURIL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ANDURIL през 2030 г.? Цената на 1 Anduril PreStocks (ANDURIL) днес е -- . Според горния модул за прогнози ANDURIL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ANDURIL през 2040 г.? Anduril PreStocks (ANDURIL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ANDURIL до 2040 г. Регистрирайте се сега