Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Altered State Machine % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Altered State Machine Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Altered State Machine (ASTO) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Altered State Machine може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004176. Altered State Machine (ASTO) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Altered State Machine може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004385. Altered State Machine (ASTO) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ASTO е $ 0.004604 с темп на растеж 10.25%. Altered State Machine (ASTO) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ASTO е $ 0.004834 с темп на растеж 15.76%. Altered State Machine (ASTO) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ASTO за 2029 г. е $ 0.005076 заедно с темп на растеж 21.55%. Altered State Machine (ASTO) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ASTO за 2030 г. е $ 0.005330 заедно с темп на растеж 27.63%. Altered State Machine (ASTO) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Altered State Machine може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.008682. Altered State Machine (ASTO) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Altered State Machine може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.014142. Година Цена Растеж 2025 $ 0.004176 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.004177 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.004180 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.004193 0.41% Прогноза за цената на Altered State Machine (ASTO) за деня Прогнозната цена за ASTO на November 1, 2025(Днес) е $0.004176 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Altered State Machine (ASTO) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ASTO, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.004177 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Altered State Machine (ASTO) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ASTO, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.004180 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Altered State Machine (ASTO) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ASTO е $0.004193 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Altered State Machine Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Циркулиращо предлагане 289.48M 289.48M 289.48M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ASTO е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ASTO има предлагане в обръщение от 289.48M и обща пазарна капитализация от $ 1.21M. Преглед на цената на ASTO на живо

Историческа цена на Altered State Machine Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Altered State Machine, текущата цена на Altered State Machine е 0.004176USD. Циркулиращото предлагане на Altered State Machine(ASTO) е 289.48M ASTO , което дава пазарна капитализация от $1,207,742 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.47% $ 0 $ 0.004220 $ 0.004136

7 дни -6.10% $ -0.000254 $ 0.004515 $ 0.004138

30 дни -8.43% $ -0.000352 $ 0.004515 $ 0.004138 24-часово представяне През последните 24 часа за Altered State Machine имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.47% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Altered State Machine се търгуваше при най-висока стойност от $0.004515 и съответно при най-ниска стойност от $0.004138 . Имаше промяна в цената от -6.10% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ASTO за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Altered State Machine бе предмет на промяна от -8.43% , което отразява приблизително $-0.000352 към стойността. Това указва, че за ASTO в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Altered State Machine (ASTO)? Модулът за прогноза за цената на Altered State Machine е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ASTO на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Altered State Machine през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ASTO и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Altered State Machine. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ASTO. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ASTO, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Altered State Machine.

Защо е важна прогнозата за цената на ASTO?

Прогнозните цени на ASTO са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ASTO сега? Според вашите прогнози, ASTO ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ASTO през следващия месец? Според Altered State Machine (ASTO) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ASTO цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ASTO през 2026 г.? Цената на 1 Altered State Machine (ASTO) днес е -- . Според горния модул за прогнози ASTO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ASTO през 2027 г.? Altered State Machine (ASTO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ASTO до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ASTOпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Altered State Machine (ASTO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ASTOпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Altered State Machine (ASTO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ASTO през 2030 г.? Цената на 1 Altered State Machine (ASTO) днес е -- . Според горния модул за прогнози ASTO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ASTO през 2040 г.? Altered State Machine (ASTO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ASTO до 2040 г.