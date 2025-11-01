Alpaca Finance (ALPACA) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Alpaca Finance за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ALPACA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Alpaca Finance % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Alpaca Finance Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Alpaca Finance (ALPACA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Alpaca Finance може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.008102. Alpaca Finance (ALPACA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Alpaca Finance може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.008508. Alpaca Finance (ALPACA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ALPACA е $ 0.008933 с темп на растеж 10.25%. Alpaca Finance (ALPACA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ALPACA е $ 0.009380 с темп на растеж 15.76%. Alpaca Finance (ALPACA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ALPACA за 2029 г. е $ 0.009849 заедно с темп на растеж 21.55%. Alpaca Finance (ALPACA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ALPACA за 2030 г. е $ 0.010341 заедно с темп на растеж 27.63%. Alpaca Finance (ALPACA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Alpaca Finance може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.016845. Alpaca Finance (ALPACA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Alpaca Finance може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.027439. Година Цена Растеж 2025 $ 0.008102 0.00%

2026 $ 0.008508 5.00%

2027 $ 0.008933 10.25%

2028 $ 0.009380 15.76%

2029 $ 0.009849 21.55%

2030 $ 0.010341 27.63%

2031 $ 0.010858 34.01%

2032 $ 0.011401 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.011971 47.75%

2034 $ 0.012570 55.13%

2035 $ 0.013198 62.89%

2036 $ 0.013858 71.03%

2037 $ 0.014551 79.59%

2038 $ 0.015279 88.56%

2039 $ 0.016043 97.99%

2040 $ 0.016845 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Alpaca Finance за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.008102 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.008104 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.008110 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.008136 0.41% Прогноза за цената на Alpaca Finance (ALPACA) за деня Прогнозната цена за ALPACA на November 1, 2025(Днес) е $0.008102 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Alpaca Finance (ALPACA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ALPACA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.008104 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Alpaca Finance (ALPACA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ALPACA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.008110 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Alpaca Finance (ALPACA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ALPACA е $0.008136 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Alpaca Finance Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Циркулиращо предлагане 151.67M 151.67M 151.67M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ALPACA е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ALPACA има предлагане в обръщение от 151.67M и обща пазарна капитализация от $ 1.23M. Преглед на цената на ALPACA на живо

Историческа цена на Alpaca Finance Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Alpaca Finance, текущата цена на Alpaca Finance е 0.008102USD. Циркулиращото предлагане на Alpaca Finance(ALPACA) е 151.67M ALPACA , което дава пазарна капитализация от $1,230,663 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 2.89% $ 0.000227 $ 0.008661 $ 0.007628

7 дни -13.73% $ -0.001112 $ 0.016913 $ 0.007670

30 дни -52.20% $ -0.004229 $ 0.016913 $ 0.007670 24-часово представяне През последните 24 часа за Alpaca Finance имаше движение в цената от $0.000227 , което представлява 2.89% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Alpaca Finance се търгуваше при най-висока стойност от $0.016913 и съответно при най-ниска стойност от $0.007670 . Имаше промяна в цената от -13.73% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ALPACA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Alpaca Finance бе предмет на промяна от -52.20% , което отразява приблизително $-0.004229 към стойността. Това указва, че за ALPACA в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Alpaca Finance (ALPACA)? Модулът за прогноза за цената на Alpaca Finance е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ALPACA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Alpaca Finance през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ALPACA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Alpaca Finance. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ALPACA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ALPACA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Alpaca Finance.

Защо е важна прогнозата за цената на ALPACA?

Прогнозните цени на ALPACA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

