Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на AI Dev Agent % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза AI Dev Agent Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) AI Dev Agent (AIDEV) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, AI Dev Agent може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001452. AI Dev Agent (AIDEV) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, AI Dev Agent може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001525. AI Dev Agent (AIDEV) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на AIDEV е $ 0.001601 с темп на растеж 10.25%. AI Dev Agent (AIDEV) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на AIDEV е $ 0.001681 с темп на растеж 15.76%. AI Dev Agent (AIDEV) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AIDEV за 2029 г. е $ 0.001765 заедно с темп на растеж 21.55%. AI Dev Agent (AIDEV) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AIDEV за 2030 г. е $ 0.001854 заедно с темп на растеж 27.63%. AI Dev Agent (AIDEV) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на AI Dev Agent може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.003020. AI Dev Agent (AIDEV) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на AI Dev Agent може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.004919. Година Цена Растеж 2025 $ 0.001452 0.00%

2026 $ 0.001525 5.00%

2027 $ 0.001601 10.25%

2028 $ 0.001681 15.76%

2029 $ 0.001765 21.55%

2030 $ 0.001854 27.63%

2031 $ 0.001946 34.01%

2032 $ 0.002044 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.002146 47.75%

2034 $ 0.002253 55.13%

2035 $ 0.002366 62.89%

2036 $ 0.002484 71.03%

2037 $ 0.002608 79.59%

2038 $ 0.002739 88.56%

2039 $ 0.002876 97.99%

2040 $ 0.003020 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на AI Dev Agent за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.001452 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.001452 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.001454 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.001458 0.41% Прогноза за цената на AI Dev Agent (AIDEV) за деня Прогнозната цена за AIDEV на November 1, 2025(Днес) е $0.001452 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на AI Dev Agent (AIDEV) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за AIDEV, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.001452 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. AI Dev Agent (AIDEV) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за AIDEV, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.001454 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. AI Dev Agent (AIDEV) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за AIDEV е $0.001458 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на AI Dev Agent Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 112.85K$ 112.85K $ 112.85K Циркулиращо предлагане 77.68M 77.68M 77.68M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на AIDEV е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това AIDEV има предлагане в обръщение от 77.68M и обща пазарна капитализация от $ 112.85K. Преглед на цената на AIDEV на живо

Историческа цена на AI Dev Agent Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на AI Dev Agent, текущата цена на AI Dev Agent е 0.001452USD. Циркулиращото предлагане на AI Dev Agent(AIDEV) е 77.68M AIDEV , което дава пазарна капитализация от $112,846 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 20.76% $ 0.000249 $ 0.001475 $ 0.001197

7 дни -0.97% $ -0.000014 $ 0.002129 $ 0.001197

30 дни -32.15% $ -0.000467 $ 0.002129 $ 0.001197 24-часово представяне През последните 24 часа за AI Dev Agent имаше движение в цената от $0.000249 , което представлява 20.76% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни AI Dev Agent се търгуваше при най-висока стойност от $0.002129 и съответно при най-ниска стойност от $0.001197 . Имаше промяна в цената от -0.97% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на AIDEV за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец AI Dev Agent бе предмет на промяна от -32.15% , което отразява приблизително $-0.000467 към стойността. Това указва, че за AIDEV в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на AI Dev Agent (AIDEV)? Модулът за прогноза за цената на AI Dev Agent е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на AIDEV на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за AI Dev Agent през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на AIDEV и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на AI Dev Agent. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на AIDEV. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на AIDEV, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на AI Dev Agent.

Защо е важна прогнозата за цената на AIDEV?

Прогнозните цени на AIDEV са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в AIDEV сега? Според вашите прогнози, AIDEV ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на AIDEV през следващия месец? Според AI Dev Agent (AIDEV) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната AIDEV цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 AIDEV през 2026 г.? Цената на 1 AI Dev Agent (AIDEV) днес е -- . Според горния модул за прогнози AIDEV ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на AIDEV през 2027 г.? AI Dev Agent (AIDEV) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AIDEV до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на AIDEVпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, AI Dev Agent (AIDEV) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на AIDEVпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, AI Dev Agent (AIDEV) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 AIDEV през 2030 г.? Цената на 1 AI Dev Agent (AIDEV) днес е -- . Според горния модул за прогнози AIDEV ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на AIDEV през 2040 г.? AI Dev Agent (AIDEV) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 AIDEV до 2040 г.