Получете прогнози за цената на Agentic Studio за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне AGENTIC през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Agentic Studio % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Agentic Studio Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Agentic Studio (AGENTIC) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Agentic Studio може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.003949. Agentic Studio (AGENTIC) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Agentic Studio може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004146. Agentic Studio (AGENTIC) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на AGENTIC е $ 0.004354 с темп на растеж 10.25%. Agentic Studio (AGENTIC) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на AGENTIC е $ 0.004571 с темп на растеж 15.76%. Agentic Studio (AGENTIC) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AGENTIC за 2029 г. е $ 0.004800 заедно с темп на растеж 21.55%. Agentic Studio (AGENTIC) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AGENTIC за 2030 г. е $ 0.005040 заедно с темп на растеж 27.63%. Agentic Studio (AGENTIC) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Agentic Studio може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.008210. Agentic Studio (AGENTIC) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Agentic Studio може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.013373. Година Цена Растеж 2025 $ 0.003949 0.00%

Текуща статистика на цените на Agentic Studio Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Циркулиращо предлагане 5.00M 5.00M 5.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на AGENTIC е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това AGENTIC има предлагане в обръщение от 5.00M и обща пазарна капитализация от $ 19.75K. Преглед на цената на AGENTIC на живо

Историческа цена на Agentic Studio Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Agentic Studio, текущата цена на Agentic Studio е 0.003949USD. Циркулиращото предлагане на Agentic Studio(AGENTIC) е 5.00M AGENTIC , което дава пазарна капитализация от $19,746.69 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни 0.00% $ 0 $ 0.004785 $ 0.004785

30 дни -10.50% $ -0.000414 $ 0.004785 $ 0.004785 24-часово представяне През последните 24 часа за Agentic Studio имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Agentic Studio се търгуваше при най-висока стойност от $0.004785 и съответно при най-ниска стойност от $0.004785 . Имаше промяна в цената от 0.00% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на AGENTIC за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Agentic Studio бе предмет на промяна от -10.50% , което отразява приблизително $-0.000414 към стойността. Това указва, че за AGENTIC в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Agentic Studio (AGENTIC)? Модулът за прогноза за цената на Agentic Studio е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на AGENTIC на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Agentic Studio през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на AGENTIC и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Agentic Studio. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на AGENTIC. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на AGENTIC, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Agentic Studio.

Защо е важна прогнозата за цената на AGENTIC?

Прогнозните цени на AGENTIC са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

