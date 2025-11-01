Agent Vilady TV (VILADY) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Agent Vilady TV за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне VILADY през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на VILADY

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Agent Vilady TV % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Agent Vilady TV Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Agent Vilady TV (VILADY) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Agent Vilady TV може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.012296. Agent Vilady TV (VILADY) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Agent Vilady TV може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.012911. Agent Vilady TV (VILADY) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на VILADY е $ 0.013556 с темп на растеж 10.25%. Agent Vilady TV (VILADY) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на VILADY е $ 0.014234 с темп на растеж 15.76%. Agent Vilady TV (VILADY) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VILADY за 2029 г. е $ 0.014946 заедно с темп на растеж 21.55%. Agent Vilady TV (VILADY) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VILADY за 2030 г. е $ 0.015693 заедно с темп на растеж 27.63%. Agent Vilady TV (VILADY) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Agent Vilady TV може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.025563. Agent Vilady TV (VILADY) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Agent Vilady TV може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.041639. Година Цена Растеж 2025 $ 0.012296 0.00%

2026 $ 0.012911 5.00%

2027 $ 0.013556 10.25%

2028 $ 0.014234 15.76%

2029 $ 0.014946 21.55%

2030 $ 0.015693 27.63%

2031 $ 0.016478 34.01%

2032 $ 0.017302 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.018167 47.75%

2034 $ 0.019075 55.13%

2035 $ 0.020029 62.89%

2036 $ 0.021030 71.03%

2037 $ 0.022082 79.59%

2038 $ 0.023186 88.56%

2039 $ 0.024345 97.99%

2040 $ 0.025563 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Agent Vilady TV за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.012296 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.012298 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.012308 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.012346 0.41% Прогноза за цената на Agent Vilady TV (VILADY) за деня Прогнозната цена за VILADY на November 1, 2025(Днес) е $0.012296 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Agent Vilady TV (VILADY) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за VILADY, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.012298 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Agent Vilady TV (VILADY) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за VILADY, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.012308 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Agent Vilady TV (VILADY) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за VILADY е $0.012346 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Agent Vilady TV Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 122.79K$ 122.79K $ 122.79K Циркулиращо предлагане 9.99M 9.99M 9.99M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на VILADY е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това VILADY има предлагане в обръщение от 9.99M и обща пазарна капитализация от $ 122.79K. Преглед на цената на VILADY на живо

Историческа цена на Agent Vilady TV Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Agent Vilady TV, текущата цена на Agent Vilady TV е 0.012296USD. Циркулиращото предлагане на Agent Vilady TV(VILADY) е 9.99M VILADY , което дава пазарна капитализация от $122,785 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.14% $ 0 $ 0.012395 $ 0.012149

7 дни -3.18% $ -0.000391 $ 0.013821 $ 0.011834

30 дни -11.36% $ -0.001397 $ 0.013821 $ 0.011834 24-часово представяне През последните 24 часа за Agent Vilady TV имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.14% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Agent Vilady TV се търгуваше при най-висока стойност от $0.013821 и съответно при най-ниска стойност от $0.011834 . Имаше промяна в цената от -3.18% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на VILADY за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Agent Vilady TV бе предмет на промяна от -11.36% , което отразява приблизително $-0.001397 към стойността. Това указва, че за VILADY в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Agent Vilady TV (VILADY)? Модулът за прогноза за цената на Agent Vilady TV е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на VILADY на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Agent Vilady TV през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на VILADY и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Agent Vilady TV. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на VILADY. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на VILADY, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Agent Vilady TV.

Защо е важна прогнозата за цената на VILADY?

Прогнозните цени на VILADY са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в VILADY сега? Според вашите прогнози, VILADY ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на VILADY през следващия месец? Според Agent Vilady TV (VILADY) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната VILADY цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 VILADY през 2026 г.? Цената на 1 Agent Vilady TV (VILADY) днес е -- . Според горния модул за прогнози VILADY ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на VILADY през 2027 г.? Agent Vilady TV (VILADY) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VILADY до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на VILADYпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Agent Vilady TV (VILADY) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на VILADYпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Agent Vilady TV (VILADY) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 VILADY през 2030 г.? Цената на 1 Agent Vilady TV (VILADY) днес е -- . Според горния модул за прогнози VILADY ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на VILADY през 2040 г.? Agent Vilady TV (VILADY) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VILADY до 2040 г. Регистрирайте се сега