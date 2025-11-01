Aesyx Dollar (AXD) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Aesyx Dollar за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне AXD през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Aesyx Dollar % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Aesyx Dollar Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Aesyx Dollar (AXD) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Aesyx Dollar може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.988887. Aesyx Dollar (AXD) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Aesyx Dollar може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.0383. Aesyx Dollar (AXD) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на AXD е $ 1.0902 с темп на растеж 10.25%. Aesyx Dollar (AXD) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на AXD е $ 1.1447 с темп на растеж 15.76%. Aesyx Dollar (AXD) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AXD за 2029 г. е $ 1.2019 заедно с темп на растеж 21.55%. Aesyx Dollar (AXD) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от AXD за 2030 г. е $ 1.2620 заедно с темп на растеж 27.63%. Aesyx Dollar (AXD) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Aesyx Dollar може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.0558. Aesyx Dollar (AXD) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Aesyx Dollar може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.3487. Година Цена Растеж 2025 $ 0.988887 0.00%

2026 $ 1.0383 5.00%

2027 $ 1.0902 10.25%

2028 $ 1.1447 15.76%

2029 $ 1.2019 21.55%

2030 $ 1.2620 27.63%

2031 $ 1.3252 34.01%

2032 $ 1.3914 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.4610 47.75%

2034 $ 1.5340 55.13%

2035 $ 1.6107 62.89%

2036 $ 1.6913 71.03%

2037 $ 1.7758 79.59%

2038 $ 1.8646 88.56%

2039 $ 1.9579 97.99%

2040 $ 2.0558 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Aesyx Dollar за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.988887 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.989022 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.989835 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.992950 0.41% Прогноза за цената на Aesyx Dollar (AXD) за деня Прогнозната цена за AXD на November 1, 2025(Днес) е $0.988887 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Aesyx Dollar (AXD) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за AXD, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.989022 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Aesyx Dollar (AXD) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за AXD, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.989835 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Aesyx Dollar (AXD) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за AXD е $0.992950 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Aesyx Dollar Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 385.37K$ 385.37K $ 385.37K Циркулиращо предлагане 389.70K 389.70K 389.70K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на AXD е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това AXD има предлагане в обръщение от 389.70K и обща пазарна капитализация от $ 385.37K. Преглед на цената на AXD на живо

Историческа цена на Aesyx Dollar Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Aesyx Dollar, текущата цена на Aesyx Dollar е 0.988887USD. Циркулиращото предлагане на Aesyx Dollar(AXD) е 389.70K AXD , което дава пазарна капитализация от $385,372 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.58% $ -0.005862 $ 0.99476 $ 0.984686

7 дни 0.40% $ 0.003941 $ 1.0211 $ 0.984772

30 дни -3.19% $ -0.031563 $ 1.0211 $ 0.984772 24-часово представяне През последните 24 часа за Aesyx Dollar имаше движение в цената от $-0.005862 , което представлява -0.58% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Aesyx Dollar се търгуваше при най-висока стойност от $1.0211 и съответно при най-ниска стойност от $0.984772 . Имаше промяна в цената от 0.40% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на AXD за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Aesyx Dollar бе предмет на промяна от -3.19% , което отразява приблизително $-0.031563 към стойността. Това указва, че за AXD в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Aesyx Dollar (AXD)? Модулът за прогноза за цената на Aesyx Dollar е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на AXD на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Aesyx Dollar през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на AXD и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Aesyx Dollar. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на AXD. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на AXD, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Aesyx Dollar.

Защо е важна прогнозата за цената на AXD?

Прогнозните цени на AXD са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

