ACORE AI Token (ACORE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на ACORE AI Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ACORE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на ACORE AI Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза ACORE AI Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) ACORE AI Token (ACORE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, ACORE AI Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000507. ACORE AI Token (ACORE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, ACORE AI Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000533. ACORE AI Token (ACORE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ACORE е $ 0.000559 с темп на растеж 10.25%. ACORE AI Token (ACORE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ACORE е $ 0.000587 с темп на растеж 15.76%. ACORE AI Token (ACORE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ACORE за 2029 г. е $ 0.000617 заедно с темп на растеж 21.55%. ACORE AI Token (ACORE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ACORE за 2030 г. е $ 0.000647 заедно с темп на растеж 27.63%. ACORE AI Token (ACORE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на ACORE AI Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001055. ACORE AI Token (ACORE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на ACORE AI Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001719. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000507 0.00%

2026 $ 0.000533 5.00%

2027 $ 0.000559 10.25%

2028 $ 0.000587 15.76%

2029 $ 0.000617 21.55%

2030 $ 0.000647 27.63%

2031 $ 0.000680 34.01%

2032 $ 0.000714 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000750 47.75%

2034 $ 0.000787 55.13%

2035 $ 0.000826 62.89%

2036 $ 0.000868 71.03%

2037 $ 0.000911 79.59%

2038 $ 0.000957 88.56%

2039 $ 0.001005 97.99%

2040 $ 0.001055 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на ACORE AI Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000507 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000507 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000508 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000509 0.41% Прогноза за цената на ACORE AI Token (ACORE) за деня Прогнозната цена за ACORE на November 1, 2025(Днес) е $0.000507 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на ACORE AI Token (ACORE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ACORE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000507 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. ACORE AI Token (ACORE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ACORE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000508 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. ACORE AI Token (ACORE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ACORE е $0.000509 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на ACORE AI Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 50.73K$ 50.73K $ 50.73K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ACORE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ACORE има предлагане в обръщение от 100.00M и обща пазарна капитализация от $ 50.73K. Преглед на цената на ACORE на живо

Историческа цена на ACORE AI Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на ACORE AI Token, текущата цена на ACORE AI Token е 0.000507USD. Циркулиращото предлагане на ACORE AI Token(ACORE) е 100.00M ACORE , което дава пазарна капитализация от $50,734 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 2.37% $ 0 $ 0.000512 $ 0.000493

7 дни -24.47% $ -0.000124 $ 0.000716 $ 0.000482

30 дни -28.35% $ -0.000143 $ 0.000716 $ 0.000482 24-часово представяне През последните 24 часа за ACORE AI Token имаше движение в цената от $0 , което представлява 2.37% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни ACORE AI Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.000716 и съответно при най-ниска стойност от $0.000482 . Имаше промяна в цената от -24.47% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ACORE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец ACORE AI Token бе предмет на промяна от -28.35% , което отразява приблизително $-0.000143 към стойността. Това указва, че за ACORE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на ACORE AI Token (ACORE)? Модулът за прогноза за цената на ACORE AI Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ACORE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за ACORE AI Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ACORE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на ACORE AI Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ACORE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ACORE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на ACORE AI Token.

Защо е важна прогнозата за цената на ACORE?

Прогнозните цени на ACORE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ACORE сега? Според вашите прогнози, ACORE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ACORE през следващия месец? Според ACORE AI Token (ACORE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ACORE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ACORE през 2026 г.? Цената на 1 ACORE AI Token (ACORE) днес е -- . Според горния модул за прогнози ACORE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ACORE през 2027 г.? ACORE AI Token (ACORE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ACORE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ACOREпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, ACORE AI Token (ACORE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ACOREпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, ACORE AI Token (ACORE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ACORE през 2030 г.? Цената на 1 ACORE AI Token (ACORE) днес е -- . Според горния модул за прогнози ACORE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ACORE през 2040 г.? ACORE AI Token (ACORE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ACORE до 2040 г.