Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Acid AI % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Acid AI Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Acid AI (ACID) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Acid AI може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000016. Acid AI (ACID) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Acid AI може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000016. Acid AI (ACID) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ACID е $ 0.000017 с темп на растеж 10.25%. Acid AI (ACID) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ACID е $ 0.000018 с темп на растеж 15.76%. Acid AI (ACID) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ACID за 2029 г. е $ 0.000019 заедно с темп на растеж 21.55%. Acid AI (ACID) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ACID за 2030 г. е $ 0.000020 заедно с темп на растеж 27.63%. Acid AI (ACID) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Acid AI може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000033. Acid AI (ACID) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Acid AI може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000054. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000016 0.00%

2026 $ 0.000016 5.00%

2027 $ 0.000017 10.25%

2028 $ 0.000018 15.76%

2029 $ 0.000019 21.55%

2030 $ 0.000020 27.63%

2031 $ 0.000021 34.01%

2032 $ 0.000022 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000023 47.75%

2034 $ 0.000024 55.13%

2035 $ 0.000026 62.89%

2036 $ 0.000027 71.03%

2037 $ 0.000028 79.59%

2038 $ 0.000030 88.56%

2039 $ 0.000031 97.99%

2040 $ 0.000033 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Acid AI за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000016 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000016 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000016 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000016 0.41% Прогноза за цената на Acid AI (ACID) за деня Прогнозната цена за ACID на November 1, 2025(Днес) е $0.000016 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Acid AI (ACID) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ACID, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000016 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Acid AI (ACID) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ACID, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000016 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Acid AI (ACID) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ACID е $0.000016 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Acid AI Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K Циркулиращо предлагане 999.94M 999.94M 999.94M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ACID е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ACID има предлагане в обръщение от 999.94M и обща пазарна капитализация от $ 16.05K. Преглед на цената на ACID на живо

Историческа цена на Acid AI Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Acid AI, текущата цена на Acid AI е 0.000016USD. Циркулиращото предлагане на Acid AI(ACID) е 999.94M ACID , което дава пазарна капитализация от $16,051.51 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни -7.71% $ -0.000001 $ 0.000023 $ 0.000016

30 дни -30.18% $ -0.000004 $ 0.000023 $ 0.000016 24-часово представяне През последните 24 часа за Acid AI имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Acid AI се търгуваше при най-висока стойност от $0.000023 и съответно при най-ниска стойност от $0.000016 . Имаше промяна в цената от -7.71% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ACID за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Acid AI бе предмет на промяна от -30.18% , което отразява приблизително $-0.000004 към стойността. Това указва, че за ACID в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Acid AI (ACID)? Модулът за прогноза за цената на Acid AI е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ACID на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Acid AI през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ACID и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Acid AI. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ACID. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ACID, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Acid AI.

Защо е важна прогнозата за цената на ACID?

Прогнозните цени на ACID са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ACID сега? Според вашите прогнози, ACID ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ACID през следващия месец? Според Acid AI (ACID) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ACID цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ACID през 2026 г.? Цената на 1 Acid AI (ACID) днес е -- . Според горния модул за прогнози ACID ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ACID през 2027 г.? Acid AI (ACID) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ACID до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ACIDпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Acid AI (ACID) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ACIDпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Acid AI (ACID) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ACID през 2030 г.? Цената на 1 Acid AI (ACID) днес е -- . Според горния модул за прогнози ACID ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ACID през 2040 г.? Acid AI (ACID) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ACID до 2040 г.