XPIN Network (XPIN) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на XPIN Network за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне XPIN през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на XPIN

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на XPIN Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.0071141 $0.0071141 $0.0071141 +0.10% USD Действително Прогноза XPIN Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) XPIN Network (XPIN) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, XPIN Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.007114. XPIN Network (XPIN) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, XPIN Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.007469. XPIN Network (XPIN) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на XPIN е $ 0.007843 с темп на растеж 10.25%. XPIN Network (XPIN) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на XPIN е $ 0.008235 с темп на растеж 15.76%. XPIN Network (XPIN) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от XPIN за 2029 г. е $ 0.008647 заедно с темп на растеж 21.55%. XPIN Network (XPIN) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от XPIN за 2030 г. е $ 0.009079 заедно с темп на растеж 27.63%. XPIN Network (XPIN) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на XPIN Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.014789. XPIN Network (XPIN) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на XPIN Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.024090. Година Цена Растеж 2025 $ 0.007114 0.00%

2026 $ 0.007469 5.00%

2027 $ 0.007843 10.25%

2028 $ 0.008235 15.76%

2029 $ 0.008647 21.55%

2030 $ 0.009079 27.63%

2031 $ 0.009533 34.01%

2032 $ 0.010010 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.010510 47.75%

2034 $ 0.011036 55.13%

2035 $ 0.011588 62.89%

2036 $ 0.012167 71.03%

2037 $ 0.012775 79.59%

2038 $ 0.013414 88.56%

2039 $ 0.014085 97.99%

2040 $ 0.014789 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на XPIN Network за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.007114 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.007115 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.007120 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.007143 0.41% Прогноза за цената на XPIN Network (XPIN) за деня Прогнозната цена за XPIN на November 1, 2025(Днес) е $0.007114 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на XPIN Network (XPIN) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за XPIN, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.007115 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. XPIN Network (XPIN) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за XPIN, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.007120 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. XPIN Network (XPIN) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за XPIN е $0.007143 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на XPIN Network Текуща цена $ 0.0071141$ 0.0071141 $ 0.0071141 Промяна в цената (24 часа) +0.10% Пазарна капитализация $ 116.26M$ 116.26M $ 116.26M Циркулиращо предлагане 16.32B 16.32B 16.32B Обем (24 часа) $ 424.33K$ 424.33K $ 424.33K Обем (24 часа) -- Последната цена на XPIN е $ 0.0071141. Има 24-часова промяна от +0.10%, с 24-часов обем на търговия от $ 424.33K. Освен това XPIN има предлагане в обръщение от 16.32B и обща пазарна капитализация от $ 116.26M. Преглед на цената на XPIN на живо

Как да купя XPIN Network (XPIN) Опитвате се да купите XPIN? Вече можете да пазарувате XPIN с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите XPIN Network и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите XPIN сега

Историческа цена на XPIN Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на XPIN Network, текущата цена на XPIN Network е 0.007125USD. Циркулиращото предлагане на XPIN Network(XPIN) е 0.00 XPIN , което дава пазарна капитализация от $116.26M . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0.000016 $ 0.007359 $ 0.006924

7 дни -0.13% $ -0.001120 $ 0.008758 $ 0.006741

30 дни 8.22% $ 0.006345 $ 0.010408 $ 0.000323 24-часово представяне През последните 24 часа за XPIN Network имаше движение в цената от $0.000016 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни XPIN Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.008758 и съответно при най-ниска стойност от $0.006741 . Имаше промяна в цената от -0.13% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на XPIN за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец XPIN Network бе предмет на промяна от 8.22% , което отразява приблизително $0.006345 към стойността. Това указва, че за XPIN в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на XPIN Network за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на XPIN

Как работи модулът за прогноза за цената на XPIN Network (XPIN)? Модулът за прогноза за цената на XPIN Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на XPIN на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за XPIN Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на XPIN и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на XPIN Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на XPIN. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на XPIN, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на XPIN Network.

Защо е важна прогнозата за цената на XPIN?

Прогнозните цени на XPIN са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в XPIN сега? Според вашите прогнози, XPIN ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на XPIN през следващия месец? Според XPIN Network (XPIN) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната XPIN цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 XPIN през 2026 г.? Цената на 1 XPIN Network (XPIN) днес е $0.007114 . Според горния модул за прогнози XPIN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на XPIN през 2027 г.? XPIN Network (XPIN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 XPIN до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на XPINпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, XPIN Network (XPIN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на XPINпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, XPIN Network (XPIN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 XPIN през 2030 г.? Цената на 1 XPIN Network (XPIN) днес е $0.007114 . Според горния модул за прогнози XPIN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на XPIN през 2040 г.? XPIN Network (XPIN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 XPIN до 2040 г. Регистрирайте се сега