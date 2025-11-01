WEED Token (WEED) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на WEED Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне WEED през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на WEED

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на WEED Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.01928 $0.01928 $0.01928 -34.35% USD Действително Прогноза WEED Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) WEED Token (WEED) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, WEED Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.01928. WEED Token (WEED) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, WEED Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.020243. WEED Token (WEED) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на WEED е $ 0.021256 с темп на растеж 10.25%. WEED Token (WEED) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на WEED е $ 0.022319 с темп на растеж 15.76%. WEED Token (WEED) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WEED за 2029 г. е $ 0.023434 заедно с темп на растеж 21.55%. WEED Token (WEED) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WEED за 2030 г. е $ 0.024606 заедно с темп на растеж 27.63%. WEED Token (WEED) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на WEED Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.040081. WEED Token (WEED) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на WEED Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.065288. Година Цена Растеж 2025 $ 0.01928 0.00%

2026 $ 0.020243 5.00%

2027 $ 0.021256 10.25%

2028 $ 0.022319 15.76%

2029 $ 0.023434 21.55%

2030 $ 0.024606 27.63%

2031 $ 0.025837 34.01%

2032 $ 0.027128 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.028485 47.75%

2034 $ 0.029909 55.13%

2035 $ 0.031405 62.89%

2036 $ 0.032975 71.03%

2037 $ 0.034624 79.59%

2038 $ 0.036355 88.56%

2039 $ 0.038173 97.99%

2040 $ 0.040081 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на WEED Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.01928 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.019282 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.019298 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.019359 0.41% Прогноза за цената на WEED Token (WEED) за деня Прогнозната цена за WEED на November 1, 2025(Днес) е $0.01928 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на WEED Token (WEED) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за WEED, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.019282 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. WEED Token (WEED) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за WEED, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.019298 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. WEED Token (WEED) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за WEED е $0.019359 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на WEED Token Текуща цена $ 0.01928$ 0.01928 $ 0.01928 Промяна в цената (24 часа) -34.35% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 59.73K$ 59.73K $ 59.73K Обем (24 часа) -- Последната цена на WEED е $ 0.01928. Има 24-часова промяна от -34.35%, с 24-часов обем на търговия от $ 59.73K. Освен това WEED има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на WEED на живо

Как да купя WEED Token (WEED) Опитвате се да купите WEED? Вече можете да пазарувате WEED с кредитна карта, банков превод, P2P и много други методи за плащане. Научете как да закупите WEED Token и да започнете работа в MEXC сега! Научете как да купите WEED сега

Историческа цена на WEED Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на WEED Token, текущата цена на WEED Token е 0.01928USD. Циркулиращото предлагане на WEED Token(WEED) е 0.00 WEED , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.23% $ -0.005800 $ 0.03281 $ 0.01764

7 дни -0.74% $ -0.056920 $ 0.08826 $ 0.01479

30 дни -0.90% $ -0.180720 $ 0.5056 $ 0.01479 24-часово представяне През последните 24 часа за WEED Token имаше движение в цената от $-0.005800 , което представлява -0.23% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни WEED Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.08826 и съответно при най-ниска стойност от $0.01479 . Имаше промяна в цената от -0.74% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WEED за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец WEED Token бе предмет на промяна от -0.90% , което отразява приблизително $-0.180720 към стойността. Това указва, че за WEED в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на WEED Token за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на WEED

Как работи модулът за прогноза за цената на WEED Token (WEED)? Модулът за прогноза за цената на WEED Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WEED на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за WEED Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WEED и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на WEED Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WEED. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WEED, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на WEED Token.

Защо е важна прогнозата за цената на WEED?

Прогнозните цени на WEED са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в WEED сега? Според вашите прогнози, WEED ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на WEED през следващия месец? Според WEED Token (WEED) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната WEED цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 WEED през 2026 г.? Цената на 1 WEED Token (WEED) днес е $0.01928 . Според горния модул за прогнози WEED ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на WEED през 2027 г.? WEED Token (WEED) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WEED до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на WEEDпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, WEED Token (WEED) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на WEEDпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, WEED Token (WEED) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 WEED през 2030 г.? Цената на 1 WEED Token (WEED) днес е $0.01928 . Според горния модул за прогнози WEED ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на WEED през 2040 г.? WEED Token (WEED) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WEED до 2040 г. Регистрирайте се сега