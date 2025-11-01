Weasy AI (WEASY) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Weasy AI за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне WEASY през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Weasy AI % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. $0.00000315 $0.00000315 $0.00000315 -3.07% USD Действително Прогноза Weasy AI Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Weasy AI (WEASY) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Weasy AI може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000003. Weasy AI (WEASY) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Weasy AI може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000003. Weasy AI (WEASY) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на WEASY е $ 0.000003 с темп на растеж 10.25%. Weasy AI (WEASY) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на WEASY е $ 0.000003 с темп на растеж 15.76%. Weasy AI (WEASY) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WEASY за 2029 г. е $ 0.000003 заедно с темп на растеж 21.55%. Weasy AI (WEASY) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WEASY за 2030 г. е $ 0.000004 заедно с темп на растеж 27.63%. Weasy AI (WEASY) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Weasy AI може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000006. Weasy AI (WEASY) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Weasy AI може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000010. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000003 0.00%

2026 $ 0.000003 5.00%

2027 $ 0.000003 10.25%

2028 $ 0.000003 15.76%

2029 $ 0.000003 21.55%

2030 $ 0.000004 27.63%

2031 $ 0.000004 34.01%

2032 $ 0.000004 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000004 47.75%

2034 $ 0.000004 55.13%

2035 $ 0.000005 62.89%

2036 $ 0.000005 71.03%

2037 $ 0.000005 79.59%

2038 $ 0.000005 88.56%

2039 $ 0.000006 97.99%

2040 $ 0.000006 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Weasy AI за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000003 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000003 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000003 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000003 0.41% Прогноза за цената на Weasy AI (WEASY) за деня Прогнозната цена за WEASY на November 1, 2025(Днес) е $0.000003 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Weasy AI (WEASY) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за WEASY, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000003 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Weasy AI (WEASY) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за WEASY, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000003 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Weasy AI (WEASY) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за WEASY е $0.000003 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Weasy AI Текуща цена $ 0.00000315$ 0.00000315 $ 0.00000315 Промяна в цената (24 часа) -3.07% Пазарна капитализация ---- -- Циркулиращо предлагане ---- -- Обем (24 часа) $ 48.17$ 48.17 $ 48.17 Обем (24 часа) +48.17% Последната цена на WEASY е $ 0.00000315. Има 24-часова промяна от -3.07%, с 24-часов обем на търговия от $ 48.17. Освен това WEASY има предлагане в обръщение от -- и обща пазарна капитализация от --. Преглед на цената на WEASY на живо

Историческа цена на Weasy AI Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Weasy AI, текущата цена на Weasy AI е 0.000003USD. Циркулиращото предлагане на Weasy AI(WEASY) е 0.00 WEASY , което дава пазарна капитализация от $-- . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.03% $ -0.000000 $ 0.000003 $ 0.000003

7 дни -0.40% $ -0.000002 $ 0.000008 $ 0.000003

30 дни -0.39% $ -0.000002 $ 0.000035 $ 0.000003 24-часово представяне През последните 24 часа за Weasy AI имаше движение в цената от $-0.000000 , което представлява -0.03% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Weasy AI се търгуваше при най-висока стойност от $0.000008 и съответно при най-ниска стойност от $0.000003 . Имаше промяна в цената от -0.40% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WEASY за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Weasy AI бе предмет на промяна от -0.39% , което отразява приблизително $-0.000002 към стойността. Това указва, че за WEASY в близко бъдеще може да има още ценови промени. Проверете пълната история на цената на Weasy AI за подробни тенденции на MEXC Преглед на пълната история на цената на WEASY

Как работи модулът за прогноза за цената на Weasy AI (WEASY)? Модулът за прогноза за цената на Weasy AI е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WEASY на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Weasy AI през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WEASY и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Weasy AI. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WEASY. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WEASY, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Weasy AI.

Защо е важна прогнозата за цената на WEASY?

Прогнозните цени на WEASY са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в WEASY сега? Според вашите прогнози, WEASY ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на WEASY през следващия месец? Според Weasy AI (WEASY) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната WEASY цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 WEASY през 2026 г.? Цената на 1 Weasy AI (WEASY) днес е $0.000003 . Според горния модул за прогнози WEASY ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на WEASY през 2027 г.? Weasy AI (WEASY) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WEASY до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на WEASYпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Weasy AI (WEASY) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на WEASYпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Weasy AI (WEASY) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 WEASY през 2030 г.? Цената на 1 Weasy AI (WEASY) днес е $0.000003 . Според горния модул за прогнози WEASY ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на WEASY през 2040 г.? Weasy AI (WEASY) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WEASY до 2040 г.